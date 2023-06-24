Отстойный touchpad: почему автопроизводители отказываются от сенсорных клавиш в автомобиле

На днях босс Volkswagen Томас Шефер во всеуслышание признал, что сенсорные клавиши — это блажь. В интервью британскому Autocar герр Шефер рассказал: «тачпады» на руле, что ставили на VW Golf с 2019 года, вызвали шквал критики и негодования со стороны владельцев, буквально вынудив компанию пересмотреть конструкторское решение.
И это, пожалуй, первая ласточка нового тренда в мире автомобилестроения: сначала самые дорогие, премиальные, а позже и более бюджетные сегменты начнут возвращение к родным «крутилкам». Потому что так удобнее.
Сенсорные экраны, что отзываются на прикосновение, принято считать данью моде и стремлением сделать автомобиль технологичнее. Об удобстве эксплуатации и комфорте никто и не думал — имидж для нас все. Однако есть и альтернативное мнение, которое выглядит, мягко говоря, несколько более основательно, чем слепое следование модным тенденциям. Фундаментальнее выглядит, понятнее с точки зрения бизнеса.
Дело в том, что со временем сенсорные экраны стали настолько дешевы в производстве, что поставить старую-добрую крутилку выходило дороже. Механика по цене обошла электронику и автомобильным компаниям пришлось что-то с этим делать, ибо сокращение издержек — это получение прибыли. Так на сенсорные экраны начали менять вообще все, что возможно: музыку, климат, приборную панель и многое-многое другое. И вот наконец-то достигли «дна»: потребитель потребовал вернуть в салон автомобиль комфорт, загнанный технологиями в дальний угол. Знаете, что самое интересное? Вернут!
Только сначала «обратный процесс» получат самые дорогие автомобили: будущим клиентам будут продавать уже отсутствие экранов, тактильные ощущения, удобство настройки, старую-добрую механику как в детстве, как у родителей, простую и понятную, а не вот это вот все. Потом клавиши и рычажки вернуться в бизнес- и средний класс.
А вот бюджетные сегменты, возможно, так и останутся с неудобными сенсорными экранами — людей надо постоянно стимулировать к финансовому росту и покупке достойного автомобиля. И тут настанет черед LADA и UAZ: наконец-то в России начнут массово собирать премиальные автомобили, у которых не «эти экраны», а удобные и функциональные аналоговые элементы управления опциями комфорта! Вот же заживем!