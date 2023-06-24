Отстойный touchpad: почему автопроизводители отказываются от сенсорных клавиш в автомобиле

На днях босс Volkswagen Томас Шефер во всеуслышание признал, что сенсорные клавиши — это блажь. В интервью британскому Autocar герр Шефер рассказал: «тачпады» на руле, что ставили на VW Golf с 2019 года, вызвали шквал критики и негодования со стороны владельцев, буквально вынудив компанию пересмотреть конструкторское решение.

И это, пожалуй, первая ласточка нового тренда в мире автомобилестроения: сначала самые дорогие, премиальные, а позже и более бюджетные сегменты начнут возвращение к родным «крутилкам». Потому что так удобнее.

Сенсорные экраны, что отзываются на прикосновение, принято считать данью моде и стремлением сделать автомобиль технологичнее. Об удобстве эксплуатации и комфорте никто и не думал — имидж для нас все. Однако есть и альтернативное мнение, которое выглядит, мягко говоря, несколько более основательно, чем слепое следование модным тенденциям. Фундаментальнее выглядит, понятнее с точки зрения бизнеса.