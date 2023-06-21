Почему все машины из Китая скоро станут «гибридами»

Весь сыр-бор связан с новым экологическим стандартом, который заработает в Китае с 1 июля 2023 года. Министерство промышленности и информационных технологий КНР в свое время постановило, что начиная с этой даты любой автомобиль, произведенный, импортированный или проданный на территории страны с 1 июля, должен укладываться в требования стандарта по выбросам China VI-b. Большинство россиян наверняка и не слыхало о существовании каких-то китайских экостандартов. Мы их не видим, а они есть.
China VI-b — самый строгий на данный момент стандарт. Он в большинстве своих пунктов копирует параметры Euro VI. Но подразумевает более жесткие чем в Европе условия испытаний автомобилей и устанавливает нормы содержания твердых частиц в выхлопе дизельных двигателей на уровне не выше 2x10¹² /кВтч. Драконовские требования по сравнению с пока еще действующим в Китае стандартом China VI-a. Правда, местные законодатели учли, что китайские автопроизводители, как правило, держат на складах примерно полугодовой запас готовой продукции. Эти машины можно будет реализовывать до 31 декабря 2023-го.
Но нам-то что за дело до этих внутрикитайских экологических «разборок»? А то, что в Россию из Китая едет сейчас чуть ли не половина продающихся у нас всех новых импортных легковых авто!
И, возможно, кое-кто из читателей заметил, что в последнее время китайский автопром практически поголовно стал переходить на платформы, подразумевающие производство разного рода «гибридов» и «электричек». О новых «тележках», рассчитанных исключительно на ДВС, в легковом автостороении Китая как-то не особо слышно. Это — подготовка тамошних автопроизводителей к ужесточению экологических норм, которое случится уже вот-вот. Да, еще какое-то время в Россию продолжат ехать из Китая новенькие легковушки, оснащенные «чистым» ДВС. Но долго это не продлится.
Поставки на наш рынок оттуда исчисляются, в лучшем случае, сотнями тысяч ТС в год. Это микроскопические объемы на фоне 30-миллионных продаж на внутреннем рынке Китая. Никто из автопроизводителей ради нас не будет держаться за выпуск мизерных объемов бензиновых и дизельных моделей, в то время как остальное его производство массово «клепает» и «гибриды», и электромобили. По этой причине очень скоро и на российском рынке современные модели китайских машин будут вытеснены «гибридами».
Какое-то число новых электромобилей на тех же платформах тоже неизбежно появится у нас. Но объемы реального спроса на них в России — тема достаточно дискуссионная, поэтому обещать им безумную популярность мы точно не будем. Поэтому улыбаемся, машем и готовимся встречать массовый вывод на наш рынок разного рода «гибридов» из Китая.