Почему все машины из Китая скоро станут «гибридами»

Весь сыр-бор связан с новым экологическим стандартом, который заработает в Китае с 1 июля 2023 года. Министерство промышленности и информационных технологий КНР в свое время постановило, что начиная с этой даты любой автомобиль, произведенный, импортированный или проданный на территории страны с 1 июля, должен укладываться в требования стандарта по выбросам China VI-b. Большинство россиян наверняка и не слыхало о существовании каких-то китайских экостандартов. Мы их не видим, а они есть.

China VI-b — самый строгий на данный момент стандарт. Он в большинстве своих пунктов копирует параметры Euro VI. Но подразумевает более жесткие чем в Европе условия испытаний автомобилей и устанавливает нормы содержания твердых частиц в выхлопе дизельных двигателей на уровне не выше 2x10¹² /кВтч. Драконовские требования по сравнению с пока еще действующим в Китае стандартом China VI-a. Правда, местные законодатели учли, что китайские автопроизводители, как правило, держат на складах примерно полугодовой запас готовой продукции. Эти машины можно будет реализовывать до 31 декабря 2023-го.

Но нам-то что за дело до этих внутрикитайских экологических «разборок»? А то, что в Россию из Китая едет сейчас чуть ли не половина продающихся у нас всех новых импортных легковых авто!