Какие серьезные проблемы ждут россиян, пересевших на китайские автомобили

Китайские автостроители буквально засыпали нас своими новинками на любой вкус и кошелек. Их рыночная доля в мае 2023 года увеличилась до 46%, в то время как годом ранее она не превышала и 17%. Да, такова наша новая реальность. Владельцы авто тех брендов, что ушли из России, стали массово пересаживаться на «поднебесный» автопром. А что: он действительно вырос в качестве, дешевле по цене, да еще и на гарантии. Но не все так гладко в этом китайском королевстве. Поклонники азиатских машин вскоре столкнутся с массой неожиданных, но ожидаемых проблем. И вот, собственно, почему.
Прежде всего, с учетом увеличения объемов продаж автомобилей из КНР, экспорт комплектующих за ними попросту не поспевает. Даже несмотря на то, что представительства китайских марок все до одного кричат о наличии автокомпонентов и расходных материалов. На самом деле, у многих из них даже нет отлаженной цепочки поставок запчастей. Более того: лишь некоторые игроки рынка имеют крупные склады, готовые удовлетворить потребности клиентов. В ряде же случаев «поднебесные» бренды об этом даже не задумываются. Их основная цель — продавать машины, а проблемы технического обслуживания их не волнуют. Так было много лет назад и ситуация, увы, не сильно изменилась.
К слову, согласно результатам исследования ресурса «Версия», о недостатке комплектующих говорят и магазины, и автосервисы. Конечно, уважающие себя марки требуют от дилеров иметь минимальный запас «расходников» при заключении договоров, но вот «вывезут» ли они с учетом резкого увеличения продаж китайских авто? Не факт. Тем более, что самолетами почти никто сейчас запчасти не возит — количество рейсов сильно сократилось, да и процесс доставки авиатранспортом неприлично дорогой. Львиная доля поставляемых в Россию компонентов приходит по железной дороге, что увеличивает сроки ожидания. Особенно с учетом того, что «железка» в столь непростые времена сильно перегружена.
Между тем, в России медленно, но верно стали изготавливать собственные детали, в том числе и для китайских авто — от колодок до элементов подвески. Да только к качеству и их соответствию стандартам могут возникать вопросы. По крайней мере до тех пор, пока «неоригинал» не докажет свою надежность в ходе многолетней эксплуатации.
Конечно, новые авто требуют ремонта не так часто, как повидавшие жизнь, но расходные материалы для планового ТО никто не отменял. Более того: есть риск угодить в аварию, а это не только замена «кузовни», но и реставрация скрытых повреждений. Безусловно, дилеры обязаны провести регламентные работы в отведенные сроки, но вот справятся ли — большой вопрос. У нас и «Мерседесы» чинили с горем пополам, вынуждая клиентов тратить не только время и деньги, но еще и нервы. Что предложат потребителям неопытные китайцы, остается только догадываться.
Впрочем, это еще не все. Самое ужасное, что у ряда автомобилей из КНР даже в одинаковых комплектациях могут быть совершенно разные артикулы деталей. По словам члена правления Российского союза автосервисов Ильи Плисова, они зачастую невзаимозаменяемые. Версия автомобиля одна и та же, а партии — разные. Да, вполне обычное явление для автопрома из КНР. К примеру, на один двигатель может быть сразу несколько типов масляных фильтров, не подходящих по резьбе. Существуют различных размеров крестовины и прочие запчасти, которые к одной машине подойдут, а к другой — нет.
Хочешь починить «тачку» на стороне — не факт, что получится. Да что там говорить, если у независимых станций техобслуживания нет даже оригинальных каталогов запасных частей. Это тоже уловка китайских производителей, сознательно не предоставляющих доступ автосервисам к базе компонентов, дабы клиенты вереницей ползли к официальным дилерам, где, как уже было сказано, ремонт рискует обернуться потерей времени, а заодно и выйдет несказанно дорого. Если оседлавшим «китайцев» автовладельцам вообще смогут там помочь.