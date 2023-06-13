Какие серьезные проблемы ждут россиян, пересевших на китайские автомобили

Китайские автостроители буквально засыпали нас своими новинками на любой вкус и кошелек. Их рыночная доля в мае 2023 года увеличилась до 46%, в то время как годом ранее она не превышала и 17%. Да, такова наша новая реальность. Владельцы авто тех брендов, что ушли из России, стали массово пересаживаться на «поднебесный» автопром. А что: он действительно вырос в качестве, дешевле по цене, да еще и на гарантии. Но не все так гладко в этом китайском королевстве. Поклонники азиатских машин вскоре столкнутся с массой неожиданных, но ожидаемых проблем. И вот, собственно, почему.

Прежде всего, с учетом увеличения объемов продаж автомобилей из КНР, экспорт комплектующих за ними попросту не поспевает. Даже несмотря на то, что представительства китайских марок все до одного кричат о наличии автокомпонентов и расходных материалов. На самом деле, у многих из них даже нет отлаженной цепочки поставок запчастей. Более того: лишь некоторые игроки рынка имеют крупные склады, готовые удовлетворить потребности клиентов. В ряде же случаев «поднебесные» бренды об этом даже не задумываются. Их основная цель — продавать машины, а проблемы технического обслуживания их не волнуют. Так было много лет назад и ситуация, увы, не сильно изменилась.