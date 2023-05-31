Почему любой новый автомобиль кроме LADA Vesta скоро станет недоступной роскошью

Мало кто в России не в курсе задранных до небес цен на новые машины даже наибюджетнейшего сегмента. Немалую (если не основную) вину за это несут заградительные таможенные пошлины и утилизационный сбор. Их в обязательном порядке уплачивают компании-автоимпортеры.

Поэтому даже самая дешевая новая иномарка стоит в России как минимум вдвое дороже чем на своем родном рынке. Например, Jetta VA3 (аналог VW Polo) с конвейера китайского производственного филиала Volkswagen отправляется в салон местного дилера по цене в 600 000 рублей — в пересчета на наши деньги. А в России этот же автомобиль стоит в рознице уже около 1,6 млн. рублей.

И это при том, что его компания-импортер отнюдь не «жирует», оставляя себе лишь 100 000—150 000 рублей «маржи». Всю остальную разницу между «китайской» и «российской» ценами, за вычетом еще примерно 150 000 рублей расходов на логистику, забирает отечественная казна. Вот и не стоят в очередях российские потенциальные покупатели за «народным автомобилем» из Китая. Дорого потому что. И не менее 178 000 рублей в его «конском» ценнике приходится на утилизационный сбор. Не будь его — глядишь и появился бы лишний покупатель у модели!