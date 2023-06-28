Очковтиратели: в погоне за ростом автопродаж власти убивают родной автопром

Почему-то в России — сначала коммунистической, а затем и посткоммунистической — за истинный патриотизм принимается напористая декларация, смысл которой состоит в том, что у нас в стране все зашибись. Ну в крайнем случае, скоро будет зашибись — но это как бы начинает немножечко попахивать ренегатством. Имея в виду такую особенность национального менталитета, наша чиновничья братия столь рьяно старается убедить нас в том, что мы уже живем практически в светлом будущем, как будто от этого зависит их жизнь.
Что имел в виду г-н замминистра
Вот, скажем, заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что уровень ежемесячных продаж автотехники уже превышает те показатели, что были до спецоперации на Украине. По крайней мере, так сообщают «Ведомости». Далее слова замминистра цитирует уже ТАСС: «Это задача, которая у нас прописана в стратегии, которая утверждена в конце прошлого года правительством, — стратегии развития автомобильной промышленности, — состоит в том, чтобы мы увеличили предложение, чтобы заработал в полную мощность наш автопром. <…> Мы должны достигнуть отметки на рынке легковых автомобилей в 2025 году не менее 60% и дальше ее наращивать».
Действительно, в декабре 2022 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития автомобильной промышленности», согласно которой выпуск автомобилей на отечественных производственных площадках в ближайшие два-три года будет удвоен. Задачу по обеспечению страны машинами, и в первую очередь легковыми, поставил Владимир Путин.
Вернемся, однако, к словам г-на Каримова. Я не знаю, какую именно автотехнику он имел в виду, но касательно упомянутых президентом легковушек не все так радужно. В традиционно провальном январе 2022 года легковых и легких коммерческих авто было продано 91 662 штуки. По данным агентства «Автостат», майские объемы регистраций новых машин в тех же сегментах составили 78 969 единиц.
Позор сверхдержавы
Я вовсе не хочу сказать, что рынок не восстанавливается. Он растет, и это очевидно. Однако далеко не теми революционными темпами, о которых нам талдычат чиновники, и не в том направлении, которое они пропагандируют. О чем бишь я? Да все о том же, о чем обычно. Если бы мы были Гондурасом (не хочу ничего плохого сказать об этой чудной стране), то нам можно было бы наплевать, чем именно на наших автозаводах заполняют рабочее время — то ли крупноузловой сборкой из заграничных машинокомплектов, то ли производством собственных автомобилей по полному циклу из деталей, изготовленных здесь же, в родном отечестве по отечественным технологиям.
Стране же, претендующей на роль одной из свердержав, позорно сводить производственный процесс к нехитрой процедуре отверточной сборки под строгим присмотром иностранного дяди, который на всем предприятии единственный специалист, посвященный в технологические секреты. Тем не менее, на настоящий момент Россия находится именно в этом положении, если не сказать грубее — в этой унизительной позе.
По сути лишь одна компания действительно представляет отечественный бренд — это АВТОВАЗ. Но на его долю приходится 30,5% российского рынка, что значительно меньше упомянутых в Стратегии 60%. Конечно, есть еще УАЗ, но то — такое себе. Он сумел отвоевать себе несерьезный 1% и уступает даже демонстративно сбежавшему Volkswagen.
Все для галочки
Неужели Альберт Каримов полагает, что Волжский завод сможет в одно лицо вытянуть эту ношу и за оставшиеся два года удвоить свою долю рынка — напоминаю, как-никак растущего? Вряд ли замминистра столь наивен. Однако прочие российские производители не особо запариваются сомнениями и тягостными раздумьями о Великом Русском Бренде. Они без зазрения совести клепают на коленке автомобили JAC, FAW, Dongfeng и им подобных. Есть еще одна белая ворона — завод Haval, где тоже полным циклом не пахнет.
Другими словами, в нашем распоряжении не имеется никаких намеков на то, что руководители Минпромторга озабочены развитием российской технологической базы, налаживанием производства автокомпонентов и выходом в конце концов на создание более-менее суверенной отрасли. А значит, недостающую трицатипроцентную долю рынка в их представлении должны заполнить китайские машины, собранные по технологии SKD и с большей или меньшей степенью успеха прикрывающиеся русскими названиями. И можно ставить галочки о выполнении задачи.