Очковтиратели: в погоне за ростом автопродаж власти убивают родной автопром

Почему-то в России — сначала коммунистической, а затем и посткоммунистической — за истинный патриотизм принимается напористая декларация, смысл которой состоит в том, что у нас в стране все зашибись. Ну в крайнем случае, скоро будет зашибись — но это как бы начинает немножечко попахивать ренегатством. Имея в виду такую особенность национального менталитета, наша чиновничья братия столь рьяно старается убедить нас в том, что мы уже живем практически в светлом будущем, как будто от этого зависит их жизнь.

Что имел в виду г-н замминистра

Вот, скажем, заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что уровень ежемесячных продаж автотехники уже превышает те показатели, что были до спецоперации на Украине. По крайней мере, так сообщают «Ведомости». Далее слова замминистра цитирует уже ТАСС: «Это задача, которая у нас прописана в стратегии, которая утверждена в конце прошлого года правительством, — стратегии развития автомобильной промышленности, — состоит в том, чтобы мы увеличили предложение, чтобы заработал в полную мощность наш автопром. <…> Мы должны достигнуть отметки на рынке легковых автомобилей в 2025 году не менее 60% и дальше ее наращивать».

Действительно, в декабре 2022 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития автомобильной промышленности», согласно которой выпуск автомобилей на отечественных производственных площадках в ближайшие два-три года будет удвоен. Задачу по обеспечению страны машинами, и в первую очередь легковыми, поставил Владимир Путин.