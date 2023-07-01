Китайская автомобильная экспансия иссякает, или Кто не успел, тот опоздал

Как там говорилось в старом прекрасном литературном анекдоте? Сидит Пушкин у себя и думает:
- Я гений, и ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царствие ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут все и кончилось.
Есть где развернуться
К чему это я? Да конечно же, снова к своим баранам. Точнее, не к своим, а к китайским, и не к баранам, а к автомобильным брендам. Лезут они на наш покалеченный рынок как клопы на спящего бомжа, и конца-краю им нет. А в чем, собственно, они не правы? Дефицит машин в России страшный — при минимально необходимом для развития отрасли предложении в 1,5 млн. штук за прошлый год к продавцам поступило всего чуть больше 700 000 легковушек и легких коммерческих авто. В этом году по самым оптимистичным прогнозам их будет приобретено около 1 млн. единиц, что тоже нельзя считать за великое достижение.
Антимонопольные органы в России занимаются одним им ведомыми делами, за уровнем цен никто толком не следит, и тут есть где развернуться широкой китайской душе. Министерства и ведомства, коим положено блюсти экономические интересы страны, забили на это с прибором, так что можно не заморачиваться по поводу всяких там локализаций и организаций производства по полному циклу, а тупо завозить готовые автомобили и весело впаривать их ошалевшим от пертурбаций туземцам.
Нежданное счастье
В общем, катай-валяй, Китай! Когда еще подвернется такое счастье, что европейские, японские и корейские конкуренты самочинно свалят с 1/9 части суши? И китайские компании пользуются нежданно-негаданно свалившейся на них удачей. Если в 2021 году на долю автопроизводителей их Поднебесной приходилось 9,8% российского рынка, то в мае 2023-го она выросла в 5 раз — до 46%.
В настоящее время в России обосновались 18 китайских автобрендов — либо под своим именем, либо спрятавшись за туземным названием. Еще как минимум три пользуются выгодами разрешенного параллельного импорта — это Jetta, LiXiang и Zeekr. Только за последние месяцы в нашу страну пришли Jetour, BAIC и Hongqi. Если принять во внимание, что в современном Китае существует 99 местных брендов, выпускаемых 40 промышленными группами, то становится немного не по себе — а ну как они все рванут сейчас на наше богоспасаемое отечество за легкими деньгами?
Кто не успел, тот опоздал
Однако вернемся к нашему литературному анекдоту. Похоже, что тут все и кончилось. Золотоносные участки застолблены, их разработка началась, и чечако сюда уже не пустят. В мае 2023 года в России был зарегистрирован 72 171 новый легковой автомобиль. Из этого числа 30% пришлось на продукцию АВТОВАЗа, и еще 30% — на три лидирующих китайских бренда Chery, Haval и Geely. Оставшиеся два десятка многонациональных марок довольствуются 40% рынка.
И монстры, и мелочь будут изо всех сил отстаивать позиции: первые — расширять захваченный плацдарм, вторые — цепляться за свою долю малую. И те, и другие сделают все, чтобы не допустить к разделу пирога тех, кто зазевался и не успел к раздаче в первых рядах. Конечно, особо пронырливым еще удастся просочиться в Россию не мытьем, так катанием, но таких счастливчиков будут единицы.
Тем более, что из 10 крупнейших китайских автомобилестроителей у нас пока нет только SAIC, так что ожидать серьезной атаки на сложившийся статус-кво в общем-то неоткуда. Скорее всего, до отмены санкций состав рынка в целом определился. По мере стабилизации экономической ситуации отстающие будут постепенно подтягиваться к лидерам, и резкий разрыв между ними со временем нивелируется. Однако, как показывает опыт, прогнозы сбываются редко. Так что посмотрим, какие еще сюрпризы преподнесет нам жизнь.