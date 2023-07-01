Китайская автомобильная экспансия иссякает, или Кто не успел, тот опоздал

Фото портала "АвтоВзгляд".
Количество китайских брендов на российском рынке растет угрожающими темпами. Неужели экспансия будет продолжаться до тех пор, пока весь автопром Поднебесной в полном объеме не обоснуется в нашей стране? Портал «АвтоВзгляд» делает свой прогноз на ближайшее будущее.
Ефим Розкин

Как там говорилось в старом прекрасном литературном анекдоте? Сидит Пушкин у себя и думает:

- Я гений, и ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царствие ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут все и кончилось.

Есть где развернуться

К чему это я? Да конечно же, снова к своим баранам. Точнее, не к своим, а к китайским, и не к баранам, а к автомобильным брендам. Лезут они на наш покалеченный рынок как клопы на спящего бомжа, и конца-краю им нет. А в чем, собственно, они не правы? Дефицит машин в России страшный — при минимально необходимом для развития отрасли предложении в 1,5 млн. штук за прошлый год к продавцам поступило всего чуть больше 700 000 легковушек и легких коммерческих авто. В этом году по самым оптимистичным прогнозам их будет приобретено около 1 млн. единиц, что тоже нельзя считать за великое достижение.

Антимонопольные органы в России занимаются одним им ведомыми делами, за уровнем цен никто толком не следит, и тут есть где развернуться широкой китайской душе. Министерства и ведомства, коим положено блюсти экономические интересы страны, забили на это с прибором, так что можно не заморачиваться по поводу всяких там локализаций и организаций производства по полному циклу, а тупо завозить готовые автомобили и весело впаривать их ошалевшим от пертурбаций туземцам.

Нежданное счастье

В общем, катай-валяй, Китай! Когда еще подвернется такое счастье, что европейские, японские и корейские конкуренты самочинно свалят с 1/9 части суши? И китайские компании пользуются нежданно-негаданно свалившейся на них удачей. Если в 2021 году на долю автопроизводителей их Поднебесной приходилось 9,8% российского рынка, то в мае 2023-го она выросла в 5 раз — до 46%.

Chery Arrizo 8.
Фото портала "АвтоВзгляд".

В настоящее время в России обосновались 18 китайских автобрендов — либо под своим именем, либо спрятавшись за туземным названием. Еще как минимум три пользуются выгодами разрешенного параллельного импорта — это Jetta, LiXiang и Zeekr. Только за последние месяцы в нашу страну пришли Jetour, BAIC и Hongqi. Если принять во внимание, что в современном Китае существует 99 местных брендов, выпускаемых 40 промышленными группами, то становится немного не по себе — а ну как они все рванут сейчас на наше богоспасаемое отечество за легкими деньгами?

Кто не успел, тот опоздал

Однако вернемся к нашему литературному анекдоту. Похоже, что тут все и кончилось. Золотоносные участки застолблены, их разработка началась, и чечако сюда уже не пустят. В мае 2023 года в России был зарегистрирован 72 171 новый легковой автомобиль. Из этого числа 30% пришлось на продукцию АВТОВАЗа, и еще 30% — на три лидирующих китайских бренда Chery, Haval и Geely. Оставшиеся два десятка многонациональных марок довольствуются 40% рынка.

И монстры, и мелочь будут изо всех сил отстаивать позиции: первые — расширять захваченный плацдарм, вторые — цепляться за свою долю малую. И те, и другие сделают все, чтобы не допустить к разделу пирога тех, кто зазевался и не успел к раздаче в первых рядах. Конечно, особо пронырливым еще удастся просочиться в Россию не мытьем, так катанием, но таких счастливчиков будут единицы.

Тем более, что из 10 крупнейших китайских автомобилестроителей у нас пока нет только SAIC, так что ожидать серьезной атаки на сложившийся статус-кво в общем-то неоткуда. Скорее всего, до отмены санкций состав рынка в целом определился. По мере стабилизации экономической ситуации отстающие будут постепенно подтягиваться к лидерам, и резкий разрыв между ними со временем нивелируется. Однако, как показывает опыт, прогнозы сбываются редко. Так что посмотрим, какие еще сюрпризы преподнесет нам жизнь.

автопродажи, авторынок, кризис, китайские авто, санкции
3 июля 2023
412