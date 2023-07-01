Китайская автомобильная экспансия иссякает, или Кто не успел, тот опоздал

Как там говорилось в старом прекрасном литературном анекдоте? Сидит Пушкин у себя и думает:

- Я гений, и ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царствие ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут все и кончилось.

Есть где развернуться

К чему это я? Да конечно же, снова к своим баранам. Точнее, не к своим, а к китайским, и не к баранам, а к автомобильным брендам. Лезут они на наш покалеченный рынок как клопы на спящего бомжа, и конца-краю им нет. А в чем, собственно, они не правы? Дефицит машин в России страшный — при минимально необходимом для развития отрасли предложении в 1,5 млн. штук за прошлый год к продавцам поступило всего чуть больше 700 000 легковушек и легких коммерческих авто. В этом году по самым оптимистичным прогнозам их будет приобретено около 1 млн. единиц, что тоже нельзя считать за великое достижение.

Антимонопольные органы в России занимаются одним им ведомыми делами, за уровнем цен никто толком не следит, и тут есть где развернуться широкой китайской душе. Министерства и ведомства, коим положено блюсти экономические интересы страны, забили на это с прибором, так что можно не заморачиваться по поводу всяких там локализаций и организаций производства по полному циклу, а тупо завозить готовые автомобили и весело впаривать их ошалевшим от пертурбаций туземцам.

Нежданное счастье

В общем, катай-валяй, Китай! Когда еще подвернется такое счастье, что европейские, японские и корейские конкуренты самочинно свалят с 1/9 части суши? И китайские компании пользуются нежданно-негаданно свалившейся на них удачей. Если в 2021 году на долю автопроизводителей их Поднебесной приходилось 9,8% российского рынка, то в мае 2023-го она выросла в 5 раз — до 46%.