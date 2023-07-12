Голому веревка: правительство сделает российских водителей еще беднее

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Об этом как-то не принято сейчас говорить, но поддержка российским властями отечественного автопроизводителя, судя по всему, заходит уж как-то слишком далеко. Превращаясь, скорей, в выжигание напалмом всех его конкурентов.
Портал «АвтоВзгляд»

Как-то у нас все странно сейчас. С одной стороны, министры российского правительства с умилением смотрят, как валютные спекулянты по-рыночному «валят» рубль, зарабатывая на этом состояния. Что обернется подорожанием всего и вся в магазинах страны. А с другой, по-государственному жестко устраняют даже намек на рыночную конкуренцию для так называемого отечественного автопрома.

Вернее — для его жалких остатков с практически повально закрытыми производствами иномарок на нашей территории. Делается это в том числе и через кратное повышение ставки утилизационного сбора. Которое должно произойти уже 1 августа 2023 года.

По разным оценкам, розничная стоимость каждой легковушки, ввезенной в Россию, после этой даты повысится как минимум на 120 000 рублей. А для большинства из них подорожание будет еще существеннее. Что позволит российским автозаводам полностью наплевать на конкуренцию (и «забить» на качество своей продукции) и уже без оглядки на рынок повышать цены.

Итогом катастрофичного шага властей станет, по разным оценкам, падение объема российского авторынка на 30% даже от текущих убогих объемов. А так же принуждение и так не особо богатых российских автолюбителей ради приобретения нового авто «снимать последнюю рубаху». О деталях столь «прекрасного будущего», которое готово наступить уже через пару недель, и его катастрофических последствиях, расскажет очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд» (его можно послушать здесь).

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12 июля 2023
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