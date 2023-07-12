Голому веревка: правительство сделает российских водителей еще беднее

Как-то у нас все странно сейчас. С одной стороны, министры российского правительства с умилением смотрят, как валютные спекулянты по-рыночному «валят» рубль, зарабатывая на этом состояния. Что обернется подорожанием всего и вся в магазинах страны. А с другой, по-государственному жестко устраняют даже намек на рыночную конкуренцию для так называемого отечественного автопрома.

Вернее — для его жалких остатков с практически повально закрытыми производствами иномарок на нашей территории. Делается это в том числе и через кратное повышение ставки утилизационного сбора. Которое должно произойти уже 1 августа 2023 года.