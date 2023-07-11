Лечим голодного диетой: зачем власти увеличили утильсбор на новые машины

Вице-премьер и одновременно глава Минпромторга РФ, обаятельный и оптимистичный Денис Мантуров заявил на прошлой неделе, что с 1 августа будет повышен утилизационный сбор на новые и подержанные легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили. Кто конкретно попал под раздачу? «Индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», — охотно пояснил Денис Валентинович.

На благо народа

То есть, здоровенного пинка от государства получат как раз те, кто худо-бедно спасал последние полтора года наш загнувшийся рынок от окончательного коллапса и по мере сил выполнял президентское указание касательно организации параллельного импорта. Правильный подбор министром слов — целенаправленно, перепродажа — превратил их в обычных спекулянтов, и этот подзабытый с советских времен термин, вероятно, явочным порядком вновь вернется в современный лексикон.

В среднем ставка утильсбора будет индексирована в 1,7—3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5—3,4 раза на легкие коммерческие автомобили и в 1,7 раза — на грузовики, сообщили в Минпромторге. Много это или мало? Как пояснил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, увеличение утильсбора на 70% составит 178−00 тысяч рублей на бюджетные модели вроде тех, что выпускает его компания. Нехилая такая прибавка к цене для покупателей — ибо не станет же производитель покрывать налоговые затраты за свой счет. Но может быть, с экономикой автомобильный отрасли дела обстоят настолько хорошо, что уже допустимы рискованные эксперименты? Нет, и еще раз нет.