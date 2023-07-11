Лечим голодного диетой: зачем власти увеличили утильсбор на новые машины

Вице-премьер и одновременно глава Минпромторга РФ, обаятельный и оптимистичный Денис Мантуров заявил на прошлой неделе, что с 1 августа будет повышен утилизационный сбор на новые и подержанные легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили. Кто конкретно попал под раздачу? «Индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи», — охотно пояснил Денис Валентинович.
На благо народа
То есть, здоровенного пинка от государства получат как раз те, кто худо-бедно спасал последние полтора года наш загнувшийся рынок от окончательного коллапса и по мере сил выполнял президентское указание касательно организации параллельного импорта. Правильный подбор министром слов — целенаправленно, перепродажа — превратил их в обычных спекулянтов, и этот подзабытый с советских времен термин, вероятно, явочным порядком вновь вернется в современный лексикон.
В среднем ставка утильсбора будет индексирована в 1,7—3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5—3,4 раза на легкие коммерческие автомобили и в 1,7 раза — на грузовики, сообщили в Минпромторге. Много это или мало? Как пояснил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, увеличение утильсбора на 70% составит 178−00 тысяч рублей на бюджетные модели вроде тех, что выпускает его компания. Нехилая такая прибавка к цене для покупателей — ибо не станет же производитель покрывать налоговые затраты за свой счет. Но может быть, с экономикой автомобильный отрасли дела обстоят настолько хорошо, что уже допустимы рискованные эксперименты? Нет, и еще раз нет.
В июне нынешнего года по данным агентства «Автостат» в России было поставлено на учет всего 82 407 новых легковых машин. Для сравнения: в том же месяце последнего более-менее приличного года, каковым был 2021-ый, покупателей нашли 157 808 легковушек. Дефицит рынка по итогам текущего года при самых оптимистических подсчетах составит полмиллиона машин.
Плач, шок и трепет
Резкие телодвижения власти в ситуации, когда до восстановления нормального функционирования отрасли далеко как до Луны, по меньшей мере непонятны. А если говорить серьезно, то разрушительны. Но, как уже было упомянуто выше, логика Минпромторга непостижима для простого человека.
Поэтому представители министерства разъясняют: оказывается, все затеяно для того, чтобы защитить покупателя и дилерское сообщество. Лично мне как-то с трудом верится в то, что покупателю просто неймется, чтобы самые бюджетные автомобили подорожали на пару сотен тысяч, а те, что подороже — на еще более значительную сумму. Да и дилерское сообщество, о котором якобы так печется Минпромторг, пребывает в полнейшем шоке и трепете.
Об этом свидетельствует письмо ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), направленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина, со слезной просьбой остановить вошедших в раж функционеров.
«Принятое постановление… повлечет ряд негативных последствий, которые незамедлительно нанесут существенный, значительный урон российскому автомобильному рынку. Так, резко сократится объем ввоза новых легковых автомобилей и LCV с территории КНР. что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области; объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год; авторынок останется незаполненным (по-прежнему будет ощущаться дефицит), транспортные средства вынужденно увеличатся в цене в примерном диапазоне 120—600 тыс. руб. (тягачи 12 т), что негативно скажется на покупательской способности населения и объеме спроса; значительная часть работников отрасли в связи со снижением спроса потеряет рабочие места. Таким образом, постановление правительства получит обратный аффект — будут не защита российского автобизнеса и дополнительные поступления в бюджет, а потеря доходов и объема продаж».
Безумная инициатива
Естественно, РОАД в первую очередь заботится о своих корпоративных интересах, а не о всеобщем благе. Но обратное было бы странно. И это не повод отметать то разумное, доброе, вечное, что содержится в письме. Убивать сейчас импорт — официальный, параллельный, серый и какой угодно еще — инициатива, отдающая безумием. Ведь именно импорт закрыл в июне 53% потребностей наших автовладельцев в новых автомобилях. В то же время российские марки осилили только 32%, причем 29% произвел один-единственный АВТОВАЗ.
А между тем, министр промышленности и торговли на голубом глазу заверил всех заинтересованных (в число которых попадает значительная часть дееспособного населения страны), что возглавляемое им ведомство продолжит реализацию программ поддержки отрасли. За что ему наше большое человеческое спасибо.