Авторынок в труху: почему новый утильсбор оставит нас без новых машин

фото globallookpress.com
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила главу российского правительства Михаила Мишустина отложить запланированное на август введение новых ставок утилизационного сбора на автомобили.
Максим Строкер

На днях стало известно о планах властей резко поднять утилизационный сбор на ввозимые в Россию авто. Посвященное этому вопросу постановление российского правительства было опубликовано под занавес прошлой недели. Документ подразумевает кратное повышение утилизационных отчислений в казну при ввозе импортных ТС в РФ.

Они увеличатся в зависимости от рабочего объема мотора. Для легковых ТС утильсбор вырастет в 1,7–3,7 раза. Для легких коммерческих авто — в 2,5–3,4 раза, а для грузовиков — в 1,7 раза. Таким образом власти, наконец, назвали вещи своими именами, де факто признав, что этот «экологический оброк» — не более чем инструмент государственного протекционизма на российском рынке автотранспорта. По расчетам РОАД, повышение утильсбора чувствительно повысит стоимость автотранспорта в России — не менее чем на 120 000 ₽ в случае легковой машины и на 600 000 ₽ в грузовом сегменте.

— В итоге резко сократится ввоз новых легковых и легких коммерческих автомобилей из Китая, что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области. Объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год, — сказано в письме.

В этой связи РОАД призывает премьера Мишустина отложить увеличение утилизационного сбора на более поздний срок.

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10 июля 2023
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