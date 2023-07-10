Авторынок в труху: почему новый утильсбор оставит нас без новых машин

На днях стало известно о планах властей резко поднять утилизационный сбор на ввозимые в Россию авто. Посвященное этому вопросу постановление российского правительства было опубликовано под занавес прошлой недели. Документ подразумевает кратное повышение утилизационных отчислений в казну при ввозе импортных ТС в РФ.

Они увеличатся в зависимости от рабочего объема мотора. Для легковых ТС утильсбор вырастет в 1,7–3,7 раза. Для легких коммерческих авто — в 2,5–3,4 раза, а для грузовиков — в 1,7 раза. Таким образом власти, наконец, назвали вещи своими именами, де факто признав, что этот «экологический оброк» — не более чем инструмент государственного протекционизма на российском рынке автотранспорта. По расчетам РОАД, повышение утильсбора чувствительно повысит стоимость автотранспорта в России — не менее чем на 120 000 ₽ в случае легковой машины и на 600 000 ₽ в грузовом сегменте.

— В итоге резко сократится ввоз новых легковых и легких коммерческих автомобилей из Китая, что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области. Объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год, — сказано в письме.

В этой связи РОАД призывает премьера Мишустина отложить увеличение утилизационного сбора на более поздний срок.