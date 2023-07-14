Почему китайские машины должны сильно подорожать к концу года

На самом деле все грустное — просто. Начнем с того, что Китай — это всемирная фабрика. Когда тамошние власти из-за массовых бунтов населения, задолбавшегося годами сидеть в коронавирусном гетто, отменили ковидные локдауны, весь мир потирал руки в предвкушении: вот сейчас китайцы как заработают, как раскрутятся, как двинут вверх и вперед! Ведь за пару десятилетий все выучили: рост китайской экономики на 1% дает «завязанным» на нее странам как минимум 0,3% ВВП.

Но очередного «китайского чуда» мы так и не дождались. Привыкшие за пару лет сидеть по домам граждане Поднебесной не спешат, например, покупать новые машины как раньше. Из-за чего цены на них падают уже пять месяцев подряд. Новые квартиры их тоже не так уж и сильно влекут. Да и вообще рост потребления у них там явно застопорился. Экономика буксует.

Свое ведерко дегтя в ситуацию подливают последствия СВО и отрыжка от монетарной политики стран Запада во времена все того же COVID−19. Один из ключевых для Китая рынков, Евросюз, уверенно скатывается в рецессию, схлопывая свою экономику — лишенный дешевого российского сырья и энергоресурсов. В США аналогичный процесс, скорее всего, станет реальностью уже осенью 2023-го. Да ивообще американский рынок (даже рынок ширпотреба, не говоря уже о высокотехнологичных товарах) для КНР неуклонно закрывается. США ведь уже давно почуяли в азиатах угрозу своему экономическому доминированию в мире и последовательно выдавливают их прочь из дома.