Почему китайские машины должны сильно подорожать к концу года

На самом деле все грустное — просто. Начнем с того, что Китай — это всемирная фабрика. Когда тамошние власти из-за массовых бунтов населения, задолбавшегося годами сидеть в коронавирусном гетто, отменили ковидные локдауны, весь мир потирал руки в предвкушении: вот сейчас китайцы как заработают, как раскрутятся, как двинут вверх и вперед! Ведь за пару десятилетий все выучили: рост китайской экономики на 1% дает «завязанным» на нее странам как минимум 0,3% ВВП.
Но очередного «китайского чуда» мы так и не дождались. Привыкшие за пару лет сидеть по домам граждане Поднебесной не спешат, например, покупать новые машины как раньше. Из-за чего цены на них падают уже пять месяцев подряд. Новые квартиры их тоже не так уж и сильно влекут. Да и вообще рост потребления у них там явно застопорился. Экономика буксует.
Свое ведерко дегтя в ситуацию подливают последствия СВО и отрыжка от монетарной политики стран Запада во времена все того же COVID−19. Один из ключевых для Китая рынков, Евросюз, уверенно скатывается в рецессию, схлопывая свою экономику — лишенный дешевого российского сырья и энергоресурсов. В США аналогичный процесс, скорее всего, станет реальностью уже осенью 2023-го. Да ивообще американский рынок (даже рынок ширпотреба, не говоря уже о высокотехнологичных товарах) для КНР неуклонно закрывается. США ведь уже давно почуяли в азиатах угрозу своему экономическому доминированию в мире и последовательно выдавливают их прочь из дома.
За последние пять лет экспорт Поднебесной на североамериканские рынки уменьшился в объемах по разным товарным группам от 12% до 40%. А в последнее время, в связи с тайваньскими делами, этот процесс только ускорился. Что все это значит для китайской макроэкономики и для российского авторынка? Элементарно: у наших соседей промышленность потребляет все меньше ресурсов и сырья. А между тем, мы вывозим туда огромные объемы этого добра — порядка 35% отечественного экспорта приходится сейчас на Китай.
И в ближайшее время он с большой вероятностью либо уменьшит потребление наших природных ресурсов, либо вынудит отечественных импортеров снизить и так не шибко высокие цены на них. В результате количество юаней, которые текут к нам из КНР, снизится. А наши закупки их товаров — вряд ли. В итоге курс юаня относительно рубля неизбежно вырастет. И наверняка — значительно. Что потянет за собой неминуемое увеличение рублевой стоимости импортируемых к нам из Поднебесной машин. На этот процесс наложится кратное повышение утильсбора для импортируемых в Россию ТС.
В итоге где-то в интервале октябрь-декабрь текущего года все эти эффекты доберутся до розничного авторынка России и перепишут ценники в автосалонах. А нам останется лишь со вздохом произносить: «ну мы же вас предупреждали»!