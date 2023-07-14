Удар в спину: как российский авторынок подстрелили на взлете

Впрочем, это лишь половина от объема реализации за 6 месяцев 2021 года. Однако займем немного оптимизма у вышеупомянутого Сэма Уэллера: при сохранении темпов роста рынка Россия имеет все шансы выйти по году на уровень 1 млн. реализованных легковушек вместо прошлогодних 626 000 — а это уже ⅔ от минимально необходимого для нормальной жизни количества новых машин.

Не бином Ньютона

Что расстраивает в этой ситуации? Да то, что весь рост обеспечили в основном компании из КНР. Год назад их доля составляла 21%, а сейчас они завладели 49% рынка — не считая тех автомобилей, которые скрывают свое китайское нутро под российскими эмблемами. Месяц к месяцу пришельцы из Поднебесной расширяют свою сферу влияния, причем происходит это в основном за счет отечественных и корейских марок, у которых они отобрали по 1% только за июнь.

С корейцами все понятно — их поддерживает на плаву в основном импорт, поскольку локальное производство стоит. Но и ситуация с отечественными производителями — не бином Ньютона. В основном отдувается за всех один АВТОВАЗ, но ему со своими пятью моделями никак не сдюжить против 29 китайских брендов и суббрендов, официально (!) присутствующих в России и продающих здесь более 100 моделей.