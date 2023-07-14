Удар в спину: как российский авторынок подстрелили на взлете

Глядя на результаты минувших шести месяцев, можно вздохнуть с некоторым облечением: автомобильный рынок, конечно, обрушился, но в прах не рассыпался. Ему удалось стабилизироваться, и он потихоньку начинает выбираться из того неприглядного места, куда попал. Причем это попадание, повторюсь, произошло не по вине злобных иностранных брендов, покорно подчинившихся навязанному им санкционному режиму, а из-за вредительской деятельности руководителей отрасли разных рангов, бездарно про… ну, пусть будет «просвистевших» весь период процветания. А все потому, что заботились они о чем угодно, только не об укреплении автопрома.
Немного оптимизма
Сейчас рынок следует принципу, высказанному неунывающим Сэмом Уэллером: «Будем подвигаться не спеша. Дойдем постепенно и до лучшего». Темпы восстановления действительно стремительностью не поражают. Но поступательное движение неотвратимо и непрерывно. Каждый новый месяц приносит увеличение продаж, за исключением небольшого сбоя в мае — обилие праздников сыграло свою негативную роль. По итогам полугодия российские водители приобрели 401 600 легковых автомобилей — на 14% больше, чем в 2022-м.
Впрочем, это лишь половина от объема реализации за 6 месяцев 2021 года. Однако займем немного оптимизма у вышеупомянутого Сэма Уэллера: при сохранении темпов роста рынка Россия имеет все шансы выйти по году на уровень 1 млн. реализованных легковушек вместо прошлогодних 626 000 — а это уже ⅔ от минимально необходимого для нормальной жизни количества новых машин.
Не бином Ньютона
Что расстраивает в этой ситуации? Да то, что весь рост обеспечили в основном компании из КНР. Год назад их доля составляла 21%, а сейчас они завладели 49% рынка — не считая тех автомобилей, которые скрывают свое китайское нутро под российскими эмблемами. Месяц к месяцу пришельцы из Поднебесной расширяют свою сферу влияния, причем происходит это в основном за счет отечественных и корейских марок, у которых они отобрали по 1% только за июнь.
С корейцами все понятно — их поддерживает на плаву в основном импорт, поскольку локальное производство стоит. Но и ситуация с отечественными производителями — не бином Ньютона. В основном отдувается за всех один АВТОВАЗ, но ему со своими пятью моделями никак не сдюжить против 29 китайских брендов и суббрендов, официально (!) присутствующих в России и продающих здесь более 100 моделей.
В целом рынок стабилизировался. Бюджетный и среднеценовой сегменты насыщают «китайцы» и условные «русские». Премиальными автомобилями в практически неизменном объеме 4% от всех продаж нас обеспечивает параллельный, серый и всяко-разно другой импорт. Этого, казалось бы, мизера вполне хватает, а вот самый страшный дефицит ощущается как раз в ценовой категории до 2 млн. рублей. И тут можно сделать невеселый прогноз — покуда мы не дорастем до ежегодного объема в 1,5 млн. легковушек и не произойдет насыщения рынка, и цены не снизятся, более дешевые модели завозиться не будут.
Мечтанья брось! А что сказал царь Петр?
Однако прочь мечтания — «надеждами занесся, заколдован». Недреманое око Минпромторга зорко следит за ходом событий, а его нога уже занесена над граблями. Единожды провалив политику локализации, чиновники желают повторить. То бишь, полагаются по своему обыкновению не на пряник, а на кнут. Какие такие экономические преференции, дешевые кредиты, дешевое электричество, дешевая аренда, минимум бюрократизма? Это американцы так переманивают европейские производственные компании? Ну, они нам не указ. Вот повысить утилизационный сбор на весь импорт, который покамест только и спасает рынок — это по-нашему.
К чему это приведет — ни для кого не секрет. Вместо роста на 50% мы вполне можем огрести итоговое падение рынка, которое съест небольшие положительные подвижки, сделанные за первое полугодие. Дадим слово вице-президенту и исполнительному директору Ассоциации РОАД Вячеславу Жигалову:
— Простое решение — оградить отечественную промышленность и дать ей возможность как-то развиваться. Но это никак не тонизирует производителя решать проблемы, из-за которых у нас низкая конкурентоспособность. Это создает иллюзию, что мы под защитой государства, и делать ничего не нужно. Самый простой способ — поднять пошлину, поднять утильсбор, ограничить, запретить, затормозить и так далее. Но проблемы — они как были 15 лет назад в отечественном автопроме, так и остаются. Они никак не решаются. Так что эта инициатива — это медвежья услуга, она абсолютно вредна для развития нашей отечественной промышленности, — сказал он в интервью порталу «АвтоВзгляд».
Умри, Денис, лучше не скажешь!