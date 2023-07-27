Самые дешевые большие премиум-внедорожники на вторичном рынке

CHEVROLET TAHOE

Брат-близнец легендарного Cadillac Escalade в лице Chevrolet Tahoe окажется менее люксовым, но зато более свежим. За пару миллионов рублей можно выудить автомобиль 2010—2012 годов выпуска, да еще и с лояльным к количеству потребляемого топлива мотором мощностью 324 л. с. Что до пробега, то среди выставленных на продажу экземпляров имеются отыскать внедорожник, проехавший менее 200 000 км.



INFINITI QX56

А если хочется чего помоложе, то за эти деньги найдется японский «вездеход» системы Infiniti с шильдиком QX56 и 405-сильным двигателем под капотом. Автомобили с пробегом за 100 000 километров, выпущенные в 2011—2013 годах, жаждут найти своих новых владельцев. Если вы верите в неубиваемость автопрома из Страны восходящего солнца, то милости, как говорится, просим.



LEXUS LX

Куда более старым, но по-прежнему актуальным окажется «бездорожник» LX от Lexus. Да, пусть он устал морально, зато еще поездит. Машин 2000—2004 годов выпуска на рынке подержанных авто — видимо-невидимо. В арсенале премиальной «Тойоты» бензиновый агрегат, выдающий 234 л. с., а вот цифры на одометре сильно переваливают за 300 000 километров. Впрочем, не это ли показатель того, насколько надежен автомобиль?