Самые дешевые большие премиум-внедорожники на вторичном рынке

Фото globallookpress.com
Если вы думаете, что в текущих реалиях «большой черный джип» обойдется в несусветную сумму денег, то сильно ошибаетесь. Во-первых, огромные внедорожники достаточно быстро теряют в цене. Во-вторых, машины эти — нишевые, массовым спросом не пользующиеся. А потому «вторичка» буквально завалена доступными предложениями полноразмерных премиальных SUV.
Руслан Черный

Новый автомобиль сегодня можно приобрести примерно за пару миллионов рублей. Пусть это даже будет не седан, а кроссовер — брутальным и статусным он, увы, не окажется. Зато в рамках того же бюджета довольно просто подобрать на «вторичке» самый настоящий и мощный полноприводный внедорожник. Да к тому же премиального уровня. Не верите? Рассказываем.

CADILLAC ESCALADE

Начнем, пожалуй, с самого крутого рамного «проходимца» родом из США. Этот монстр с могучим 409-сильным V8 обладает невероятным шармом и притягательностью. А вместе с тем славится завидными внедорожными повадками и непревзойденным уровнем комфорта. В диапазоне от 1 500 000 до 2 000 000 рублей реально выбрать машину 2006—2010 годов выпуска. Вот только на пробег ниже 200 000 км рассчитывать не стоит. Зато какая аура и имидж!

CADILLAC ESCALADE
Фото производителя.

CHEVROLET TAHOE

Брат-близнец легендарного Cadillac Escalade в лице Chevrolet Tahoe окажется менее люксовым, но зато более свежим. За пару миллионов рублей можно выудить автомобиль 2010—2012 годов выпуска, да еще и с лояльным к количеству потребляемого топлива мотором мощностью 324 л. с. Что до пробега, то среди выставленных на продажу экземпляров имеются отыскать внедорожник, проехавший менее 200 000 км.


INFINITI QX56

А если хочется чего помоложе, то за эти деньги найдется японский «вездеход» системы Infiniti с шильдиком QX56 и 405-сильным двигателем под капотом. Автомобили с пробегом за 100 000 километров, выпущенные в 2011—2013 годах, жаждут найти своих новых владельцев. Если вы верите в неубиваемость автопрома из Страны восходящего солнца, то милости, как говорится, просим.


LEXUS LX

Куда более старым, но по-прежнему актуальным окажется «бездорожник» LX от Lexus. Да, пусть он устал морально, зато еще поездит. Машин 2000—2004 годов выпуска на рынке подержанных авто — видимо-невидимо. В арсенале премиальной «Тойоты» бензиновый агрегат, выдающий 234 л. с., а вот цифры на одометре сильно переваливают за 300 000 километров. Впрочем, не это ли показатель того, насколько надежен автомобиль?

авторынок, внедорожник, вторичный рынок, подержанные авто, бездорожье, купить машину
27 июля 2023
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