Самые крутые внедорожники LADA Niva, которые «разорвут» любой Toyota Land Cruiser

Пожалуй, самый свежий экземпляр — вездеход «Ксюша». Его презентовали на минувшей выставке «Вездеходер» в Москве. В основе автомобиля — серийный несущий кузов, обычный двигатель и механическая коробка передач. А вот подвеску переделали серьезно.
Передняя представляет собой гибрид стандартных рычагов, пружин и ШРУСов с дополнительными элементами и усилителями. Инженеры максимально использовали «родные» запчасти, поэтому машина не стала слишком тяжелой.
В задней части виден штатный мост. Его усилили, а затем смонтировали редукторы собственной конструкции в алюминиевых корпусах. Кроме того реализована функция централизованной подкачки всех колес. А за счет вездеходных покрышек дорожный просвет вырос раза в три. Идеально для снежной зимы!
Не менее интересен проект тольяттинской компании ВИС-АВТО: заводчане выкатили полурамный пикап на шинах низкого давления. «Донор» — мелкосерийный грузовичок ВИС−23461 с двухрядной кабиной.
В конструкции применили бортовые редукторы собственной разработки, а сзади установили мост от собираемого с конца 90-х годов рамного болотохода «Бронто Марш». Под капотом — базовый бензиновый мотор объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. Он работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».
Напомним и о том, что летом прошлого года то же предприятие собрало первый упрощенный вездеход LADA Niva Bronto — без ABS. Он несколько отличается от «классических» тольяттинских «проходимцев»: здесь иной пластиковый обвес, стоят внедорожные покрышки размерностью 235/75 R15, под которые пришлось резать арки и ставить расширители. А вообще электронные помощники ему и не нужны.
Снегоболотоход «Марш» тоже довольно крут. Он умеет плавать, потому пригодится не только частникам, но и различным службам, а также коммерческим компаниям. Например, его используют газовики для ремонта и обследования трубопроводов.
Напоследок следует напомнить, что разного рода эксперименты с «Нивой» начались довольно давно. Например, еще во времена СССР подготовили проект «Река» или ВАЗ−2122.600 для Минобороны РФ. Кузов кардинальным образом поменяли и сделали герметичным, чтобы транспортное средство могло плавать, а его крыша представляла собой мягкий тент. Автомобиль даже добрался до госприемки, но в серийное производство не пошел.