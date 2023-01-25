Самые крутые внедорожники LADA Niva, которые «разорвут» любой Toyota Land Cruiser

Пожалуй, самый свежий экземпляр — вездеход «Ксюша». Его презентовали на минувшей выставке «Вездеходер» в Москве. В основе автомобиля — серийный несущий кузов, обычный двигатель и механическая коробка передач. А вот подвеску переделали серьезно.

Передняя представляет собой гибрид стандартных рычагов, пружин и ШРУСов с дополнительными элементами и усилителями. Инженеры максимально использовали «родные» запчасти, поэтому машина не стала слишком тяжелой.

В задней части виден штатный мост. Его усилили, а затем смонтировали редукторы собственной конструкции в алюминиевых корпусах. Кроме того реализована функция централизованной подкачки всех колес. А за счет вездеходных покрышек дорожный просвет вырос раза в три. Идеально для снежной зимы!