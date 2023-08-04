Каким может стать новый УАЗ «Патриот» на базе JAC T6

Вдохновившись последними новостями, наши коллеги из редакции Quto.ru позволили себе пофантазировать на тему того, как бы мог выглядеть перспективный УАЗ. То, что у них вышло, находится перед вами. А помимо тизера, они набросали и техзадание для ульяновских автостроителей.

Чтобы китайский JAC T6 стал настоящим «Патриотом», российским инженерам придется освоить штамповку оригинальных кузовных панелей, а также удлинить кабину исходного пикапа, создав полноценный 5-дверный кузов. Потенциальная новинка сохранит общий стиль китайской модели, но получит оригинальную оптику, иную решетку радиатора и, конечно же, фирменную ульяновскую «птичку» в качестве эмблемы.