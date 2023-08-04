Каким может стать новый УАЗ «Патриот» на базе JAC T6

Фото: Quto.ru
Есть мнение, что китайский пикап JAC T6, сборка которого стартовала на площадке компании «Соллерс» во Владивостоке, в недалеком будущем может составить счастье новой генерации УАЗ «Патриот». Ведь не случайно торговлю грузовичком из Поднебесной хотят начать под собственным брендом концерна.
Илья Фишер

Вдохновившись последними новостями, наши коллеги из редакции Quto.ru позволили себе пофантазировать на тему того, как бы мог выглядеть перспективный УАЗ. То, что у них вышло, находится перед вами. А помимо тизера, они набросали и техзадание для ульяновских автостроителей.

Чтобы китайский JAC T6 стал настоящим «Патриотом», российским инженерам придется освоить штамповку оригинальных кузовных панелей, а также удлинить кабину исходного пикапа, создав полноценный 5-дверный кузов. Потенциальная новинка сохранит общий стиль китайской модели, но получит оригинальную оптику, иную решетку радиатора и, конечно же, фирменную ульяновскую «птичку» в качестве эмблемы.

Фото: Quto.ru

При этом раме, шасси и силовой паре ничто не помешает остаться без изменений. Быть может, неслучайно компания «Соллерс» нынче как раз налаживает на некогда принадлежащем «Форду» моторном заводе производство двухлитрового турбодизеля от JAC. Так что подобный проект с новым будущим для «Патриота» выглядит не таким уж и фантастичным.

А между тем, Ульяновский автозавод сегодня модернизирует подвеску нынешней версии отечественного внедорожника. В августе автомобиль получит рессоры, усиленные третьим листом, что должно улучшить поведение машины на дороге. Кроме того, в 2024 году стартуют продажи дизельной версии ульяновского флагмана с вышеупомянутым 2-литровым дизелем и шестиступенчатой «механикой». А в 2025-м, есть надежда, что «Патриот» вновь обзаведется автоматической коробкой передач. Напомним, поставки прежней АКП в прошлом году прервались из-за санкционных ограничений.

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4 августа 2023
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