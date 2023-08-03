Таксисты рассказали, как «стареет» Kia K5: стоит ли покупать подержанного «корейца»

Дизайнеры Kia поработали на славу. Вот вам эффектная внешность, вот псевдоспорт и квазилоск. Вы же на самом деле не думали, что получите за эти деньги реальный бизнес-класс? Во времена, когда, что называется, еще ничто не предвещало, К5 смотрелся действительно выигрышно. Hyundai Sonata была отчасти дороже, малость уступала в колесной базе да и внешне не могла тягаться с нашим персонажем. К тому же К5 в праздничной «упаковке» можно было взять заметно дешевле аналогичных комплектаций Camry. Ее быстро полюбили за красивые диодные очи… 75 000 рублей за каждое.
Двухлитровый силовой агрегат на 150 «лошадок» кажется вполне адекватным для городской езды. Как по динамике, так и в смысле экономичности. И то — правда, к мотору пока никаких претензий. Пашет исправно, обещая без задиров в поршневой отмахать в такси при должном обслуживании до 300 000 км. Посмотрим, выйдет ли. Проблемы с катализаторами не в счет, их наши продвинутые пользователи уже научились предотвращать, а то и вовсе «ампутировать» вместе с бесполезным устройством. Единственное «но» — алюминиевый блок цилиндров. Пожалуй, не самый долговечный вариант — продолжаем наращивать эффективность за счет надежности.
Еще меньше негатива отмерено в адрес 2,5-литрового агрегата. В такси гость редкий, и ему, кстати, положена коробочка покрепче и «покондовее» — более ресурсный (до 500 000 км пробега) 8-диапазонный автомат. А между тем АКП−6, что ставят на 2-литровые версии, не без греха. Трансмиссия не новая, капризы ее известны. Это слабый гидроблок, высокочувствительный к качеству масла. Быстро изнашивающаяся от агрессивной езды муфта гидротрансформатора. Слабенький пластиковый поддон, который с никудышной защитой днища при езде по разбитым дорогам в перспективе может оказаться расходником.
По электрике к этим коробкам вопросов немного. Если и были поломки, то в основном со шлейфом соленоидов и датчиками оборотов. А вот центральную шестерню в корейской АКП−6 механики хорошо запомнили по ее болтам, которые умеют самооткручиваться, что приводит к серьезным неприятностям. Но это, опять же, в перспективе — на сегодня форумы по К5 и курилки таксопарков о проблемах с силовой парой пока деликатно молчат. Что и понятно, корейский седан извозчикам было выгодно выкупать под себя, чтобы отбив машину за несколько лет, дальше владеть достойным экземпляром единолично. Иначе говоря, это не «Солярисы» и «Рио», которые ежегодно вылетают из таксопарков, как стрелянные гильзы из Калаша. К5 по большей части собственники берегут, регулярно обслуживают.
Зато по теме ЛКП некое движение в среде новоиспеченных обладателей уже обозначилось. Тонкое и подверженное сколам — это ладно. Сейчас так у всех. Покупатели жалуются на появление рыжих точек в районе, где заднее стекло сходится с крышкой багажника. Видно, изначально место сложное. Раньше дилеры брались перекрашивать по гарантии. Хотя есть подозрение, что ограничивались обработкой растворителем и полировкой кузова. Этого хватало для решения проблемы. Что сейчас происходит, не вполне ясно. Прежде всего, что происходит с дилерами, и кто будет, если будет, поддерживать гарантию?
Дальше проблемы по кузову. Пустяком можно считать отваливающиеся по краям из-за некачественного крепежа молдинги на крыше. Конструктивный промах или косяк сборщиков на «Автоторе» — тоже не совсем понятно. Но решаемо. Гораздо серьезнее выглядит «гуляющий» на высоких скоростях капот. «Вот-вот на ходу рванет вверх», — читаешь опасливые комментарии форумчан. Кстати, и в покое, если подергать, капот часто подвижен на петлях даже в закрытом состоянии. Не верите — посмотрите видеообзоры.
Однако самой неприятной и часто упоминаемой проблемой стала вода, которая после мойки или дождя скапливается под хромированной накладкой крышки багажника. Уплотнения ее креплений жидкие, и влага просачивается внутрь крышки, а затем и в сам багажник. Бесчинствует там под обшивкой и в скрытых полостях. Замерзает зимой. Словом, сплошное разложение и ржа. Упомянув охотно потеющие после мойки или в непогоду фары головного света, когда на обратный процесс уходит не менее часа, забираемся в салон.
Тут тихо и покойно даже вопреки многим жалобам на недостаточную шумоизоляцию в районе колесных арок и днища. Но это смотря с чем сравнивать. Многие проклеивают все что можно дополнительной «шумкой» (на «вторичке» такая машина окажется предпочтительнее), а другим хватает имеющегося. Это как с круиз-контролем: кто-то приспособился к нечеткому алгоритму его работы, а другой ищет на форуме единомышленников якобы неисправности.
Зато стенания и грохот задней полки единодушно отметили все. Безобразие! Это бизнес-класс или где? «Или где!» — дружно подхватывают разгневанные форумчане и жалуются на посторонние аэродинамические шумы в районе зеркал, а скорее, в местах неплотного контакта дверных стекол с уплотнителем. Свистит, знаете ли. А наш консультант, автор telegram-канала «Омбудсмен такси», добавляет, что никуда не делась и проблема подрулевых переключателей. Блок — едва ли не расходник из-за слабых контактов.
Итак, окна свистят, полка гремит, а под рулем у многих что-то хрустит или даже трещит. Проблему не раз пытались решить еще дилеры, но чаще безуспешно. А причина треска — неисправный подшипник рулевой колонки, выбив замену которого из дилера по гарантии, кое-кто в свое время избавился от редкой напасти.
И вообще, при общем парадном антураже приборной панели и салона, он не лишен недостатков. Кое-кто борется со сверчками (в разных местах), другие, этих уже существенно больше, не могут защелкнуть крепление спинки части заднего дивана. Той что 40 в популярной пропорции 60/40. Говорят, неаккуратно подобраны шплинты уплотнения — якобы «папа» спинки не доходит до «мамы» приемного замка. А самые грузные по традиции жалуются на быстрый износ обивки водительского кресла: дескать, на одометре еще нет и 10 000 км, а сидушка мятая, «кожа» сморщилась. Словом, премиумом и не пахнет.
По шасси пока особенных претензий нет. Да, жестковато на неровностях. Но многие, купив машину в салоне, забывают проверить давление в шинах. Перед погрузкой на автовоз их намеренно перекачивают, чтобы машина не телепалась при транспортировке. А дилеру и не приходит в голову восстановить статус кво. Не нравится таксистам и скорость износа тормозных дисков. По ряду отзывов она едва ли не вдвое превышает ожидаемую.
В итоге за несколько лет кое-какой материал на К5 собрался. Не критичный, что ожидаемо. Машину вполне можно искать на «вторичке» с оглядкой, разумеется, на ее возможную прошлую карьеру в такси. Рассчитывать на премиальные семь чудес света не стоит, но какой-никакой запас прочности, кажется, в данном случае налицо.