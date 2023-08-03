Таксисты рассказали, как «стареет» Kia K5: стоит ли покупать подержанного «корейца»

Дизайнеры Kia поработали на славу. Вот вам эффектная внешность, вот псевдоспорт и квазилоск. Вы же на самом деле не думали, что получите за эти деньги реальный бизнес-класс? Во времена, когда, что называется, еще ничто не предвещало, К5 смотрелся действительно выигрышно. Hyundai Sonata была отчасти дороже, малость уступала в колесной базе да и внешне не могла тягаться с нашим персонажем. К тому же К5 в праздничной «упаковке» можно было взять заметно дешевле аналогичных комплектаций Camry. Ее быстро полюбили за красивые диодные очи… 75 000 рублей за каждое.

Двухлитровый силовой агрегат на 150 «лошадок» кажется вполне адекватным для городской езды. Как по динамике, так и в смысле экономичности. И то — правда, к мотору пока никаких претензий. Пашет исправно, обещая без задиров в поршневой отмахать в такси при должном обслуживании до 300 000 км. Посмотрим, выйдет ли. Проблемы с катализаторами не в счет, их наши продвинутые пользователи уже научились предотвращать, а то и вовсе «ампутировать» вместе с бесполезным устройством. Единственное «но» — алюминиевый блок цилиндров. Пожалуй, не самый долговечный вариант — продолжаем наращивать эффективность за счет надежности.