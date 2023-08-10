Китайцы вздрогнули: американцы представили роскошный Cadillac Escalade IQ

С каким арсеналом выйдет на рынок флагманский электрический Cadillac Escalade IQ в следующем году, точно пока неизвестно. Цену обещают на уровне $130 000. На сегодня заявлена силовая пара суммарной мощностью 560 кВт (761 л. с.) с крутящим моментом 1064 Нм, способная поглотить на одной зарядке около 725 км. От всех конкурентов типичного аристократа отличают 24-дюймовые диски.

Заявленный запас хода обеспечивает встроенная в базу батарея на 200 кВт/ч полезной энергии. Добавьте информационно-развлекательный экран шириной во всю переднюю панель и рулевое управление четырьмя колесами. Задние поворачиваются до 10 градусов, что обеспечивает функцию диагонального вождения на низкой скорости. В помощь — пневмоподвеска с магнитными амортизаторами.