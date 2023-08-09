Семь бед — один ответ: стоит ли покупать подержанную LADA Granta

Сравнивать «Гранту» с иномарками — трагическая ошибка, которая ставит под сомнение всю логику существования главного отечественного автогиганта. Она создана для нашего рынка и удачно эксплуатируется только здесь и нигде иначе.
Абсолютного чемпиона по продажам последнего десятилетия на «вторичке» игнорировать невозможно. Но перед покупкой недорогой подержанной «Гранты» нужно понимать одну простую вещь: продать ее, вероятнее всего, уже не выйдет. Скорее, получится обменять у соседей на пару кубометров сухих березовых дров или трехлитровую банку яблочного повидла.
Однако на этом с юмором пока завязываем. Перед нами действительно наиболее доступный в плане обслуживания автомобиль на рынке. В этом смысле сегодня у него нет конкурентов. Буквально все — проблемы с коррозией и слабым кузовом, с электрикой и электроникой, с ходовой частью, с салоном, с коробкой — решается сразу после зарплаты.
Долго копить на комплектующие и залезать, как сейчас принято, для их покупки в ипотеку не требуется. Больше того, некоторые намеренно не жалея двигатель, раз в два-три года просто покупают новый. Еще недавно цена вопроса не превышала 100 000 рублей.
Машина собрана в лучших спартанских традициях. Шумоизоляция минимальная, поэтому подготовленный в этом смысле автомобиль на «вторичке» окажется актуальнее. Не стоит ждать от Granta и мягкого пластика, и качественной обивки. Это — автомобиль на минималках. Однако не все так плохо.
Основную часть детских болячек производитель подлечил уже к 2015 году. Вытрясал душу из поставщиков проблемных компонентов, занимался самобичеванием — работал над качеством сварки и окраски, даже провел несколько отзывов. Разумеется, проблемы остались.
Увы, машина азартно ржавеет, причем не только на сколах капота и передней кромки крыши. В группе риска — двери, пороги, днище. Ревизии при покупке должны подвергаться все части. Проверять осторожно — жесткость кузова тоже оставляет желать лучшего. А изъяны железа и ЛКП будут заметны уже на двух- или даже однолетней машине. По кузову почти все. Да, имеются проблемы с герметичностью, поэтому, прежде чем ставить подпись в ДКП, окатите авто из ведра и загляните внутрь. Зато багажник вместительный, хоть здесь и требуется регулярная протяжка креплений замка крышки.
Дезинформатор
Словом, отказать может все. Издержки с воющим подшипником генератора и подклинивающим термостатом остались в глубоком прошлом. Поставщиков то ли расстреляли, то ли заменили генератор на «бошевский», что наконец позволило приступить к решению проблем коррозии. И вы знаете, уже с 2015—2016 года жалоб на «цветущие» сколы, ржавчину дверей под виброизоляцией и под неплотно прилегающими к кромкам уплотнителями стало поступать значительно меньше.
А вот «непонятки» с мультимедиа и бортовым компьютером так и остались. Тачскрин подтормаживает, а система отказывается переваривать некоторые форматы носителей. К тому же медиа часто «воюет» с приборной панелью, у которой имеются свои «герои». К примеру, борткомпьютер не всегда готов показать реальный расход топлива, хотя в плане экономичности стесняться «Гранте» нечего. Да и в целом он прослыл среди владельцев «Гранты» дезинформатором. Его данным мы бы не доверяли в полной мере.
Из-за сбоев в электронике приходилось часто менять щиток приборов. А если «залипают» лампы указателей поворота — это повод «допросить» центральный блок кузовной электроники (ЦБКЭ). Косяки проводки и мультимедиа — зачастую проблемы связанные. Обзорность и зеркала хвалят. Последние, правда, на скорости в ответ благодарно посвистывают. Про электростеклоподъемники молчок — по известному принципу или хорошо, или ничего. Кнопки со временем ломаются, стекла подклинивают, болтаются, а в итоге замирают.
Трехзначный ценник
Моторов у Granta было целых четыре, не считая агрегата версии Granta Sport. А какой лучше? Вероятно, тот, что еще жив. Наименее мощным был 8-клапанный 82-сильный агрегат ВАЗ−11183—50, который сегодня уже не ставят. Простой в обслуживании и надежный ременный привод ГРМ. А обрыв ремня (в районе 70 000 км) не гнет клапаны и не влечет дорогой (ха!) ремонт.
Другие моторы, увы, таким качеством похвастать не могут. 87-сильный агрегат экономичнее, но с клапанами беспощаднее. Два движка на 98 и 106 л. с. — с индексами ВАЗ−21126 и ВАЗ−21127 — имеют тот же недостаток. И все же предпочтение отдаем более мощному. Тем более что после модернизации (появления датчика абсолютного давления вместо датчика массового расхода воздуха и коллектора изменяемой длины) он заметно прибавил в надежности. Однако ремень ГРМ все равно лучше превентивно менять раз в 50 000 км.
Придираться к «Гранте» нет смысла. Проблемы есть, но они решаемые. А за эти деньги запаса прочности не видать. Хотя при всем при том беспомощной модель не назовешь. Передние тормозные колодки ходят до 50 000—60 000 км. Электроусилитель руля хоть и постукивает, но ездить можно.
Подвеска отлично справляется на ухабах. Ее детали сдаются иной раз не чаще, чем у иных иномарок. А «родные» стойки еще в недалеком прошлом торговали по 2300 рублей за штуку. Правда, стучали они отчаянно… Прощали. По ходовой, конечно, замен бывает не мало, зато половина комплектующих имеет трехзначный ценник.
Словом, машина хорошая. Например, автомат Jatсo — отличный актив для «вторички» — может запросто пережить сам автомобиль. А может, и не один. Жаль только, что стоит он почти как новый мотор. Или вот вам «механика». Гудит? А как же! Но хоть что-то должно нам напоминать в поездке о прыщавой юности и наследии АВТОВАЗа? К тому же всегда можно сделать погромче музыку.
Кстати, среди наиболее частых проблем МКП — по-прежнему очаровательные вылетающие передачи. При излишне активной езде не выдерживают синхронизаторы первой и второй передач, да и шестеренки страдают. Однако новая коробка сегодня стоит, быть может, тысяч тридцать — как галлон специального воздуха для пневмы Range Rover.
Остается добавить, что подбирая на «вторичке» такую машину, главное — верить в будущее и ничего не бояться. Если не экономить на обслуживании и комплектующих, а дешевле их не бывает в природе, машина свои деньги отработает сполна.