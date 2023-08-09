Семь бед — один ответ: стоит ли покупать подержанную LADA Granta

Однако на этом с юмором пока завязываем. Перед нами действительно наиболее доступный в плане обслуживания автомобиль на рынке. В этом смысле сегодня у него нет конкурентов. Буквально все — проблемы с коррозией и слабым кузовом, с электрикой и электроникой, с ходовой частью, с салоном, с коробкой — решается сразу после зарплаты.

Долго копить на комплектующие и залезать, как сейчас принято, для их покупки в ипотеку не требуется. Больше того, некоторые намеренно не жалея двигатель, раз в два-три года просто покупают новый. Еще недавно цена вопроса не превышала 100 000 рублей.

Машина собрана в лучших спартанских традициях. Шумоизоляция минимальная, поэтому подготовленный в этом смысле автомобиль на «вторичке» окажется актуальнее. Не стоит ждать от Granta и мягкого пластика, и качественной обивки. Это — автомобиль на минималках. Однако не все так плохо.