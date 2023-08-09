Семь бед — один ответ: стоит ли покупать подержанную LADA Granta

Фото: LADA
LADA Granta далека от идеала качества и надежности, но ее умопомрачительная рыночная карьера подсказывает, что покупатель жаждет компромисса. Попробуем узнать, какова ее цена, а точнее, остаточная стоимость. Ведь глядя на эту машину через просветы прайс-листа, ей прощаешь даже все выходки. Ну, или почти все.
Илья Фишер

Сравнивать «Гранту» с иномарками — трагическая ошибка, которая ставит под сомнение всю логику существования главного отечественного автогиганта. Она создана для нашего рынка и удачно эксплуатируется только здесь и нигде иначе.

Абсолютного чемпиона по продажам последнего десятилетия на «вторичке» игнорировать невозможно. Но перед покупкой недорогой подержанной «Гранты» нужно понимать одну простую вещь: продать ее, вероятнее всего, уже не выйдет. Скорее, получится обменять у соседей на пару кубометров сухих березовых дров или трехлитровую банку яблочного повидла.

  • Фото: LADA

Однако на этом с юмором пока завязываем. Перед нами действительно наиболее доступный в плане обслуживания автомобиль на рынке. В этом смысле сегодня у него нет конкурентов. Буквально все — проблемы с коррозией и слабым кузовом, с электрикой и электроникой, с ходовой частью, с салоном, с коробкой — решается сразу после зарплаты.

Долго копить на комплектующие и залезать, как сейчас принято, для их покупки в ипотеку не требуется. Больше того, некоторые намеренно не жалея двигатель, раз в два-три года просто покупают новый. Еще недавно цена вопроса не превышала 100 000 рублей.

Машина собрана в лучших спартанских традициях. Шумоизоляция минимальная, поэтому подготовленный в этом смысле автомобиль на «вторичке» окажется актуальнее. Не стоит ждать от Granta и мягкого пластика, и качественной обивки. Это — автомобиль на минималках. Однако не все так плохо.

Фото: LADA

Основную часть детских болячек производитель подлечил уже к 2015 году. Вытрясал душу из поставщиков проблемных компонентов, занимался самобичеванием — работал над качеством сварки и окраски, даже провел несколько отзывов. Разумеется, проблемы остались.

Увы, машина азартно ржавеет, причем не только на сколах капота и передней кромки крыши. В группе риска — двери, пороги, днище. Ревизии при покупке должны подвергаться все части. Проверять осторожно — жесткость кузова тоже оставляет желать лучшего. А изъяны железа и ЛКП будут заметны уже на двух- или даже однолетней машине. По кузову почти все. Да, имеются проблемы с герметичностью, поэтому, прежде чем ставить подпись в ДКП, окатите авто из ведра и загляните внутрь. Зато багажник вместительный, хоть здесь и требуется регулярная протяжка креплений замка крышки.

Дезинформатор

Словом, отказать может все. Издержки с воющим подшипником генератора и подклинивающим термостатом остались в глубоком прошлом. Поставщиков то ли расстреляли, то ли заменили генератор на «бошевский», что наконец позволило приступить к решению проблем коррозии. И вы знаете, уже с 2015—2016 года жалоб на «цветущие» сколы, ржавчину дверей под виброизоляцией и под неплотно прилегающими к кромкам уплотнителями стало поступать значительно меньше.

Фото: LADA

А вот «непонятки» с мультимедиа и бортовым компьютером так и остались. Тачскрин подтормаживает, а система отказывается переваривать некоторые форматы носителей. К тому же медиа часто «воюет» с приборной панелью, у которой имеются свои «герои». К примеру, борткомпьютер не всегда готов показать реальный расход топлива, хотя в плане экономичности стесняться «Гранте» нечего. Да и в целом он прослыл среди владельцев «Гранты» дезинформатором. Его данным мы бы не доверяли в полной мере.

Из-за сбоев в электронике приходилось часто менять щиток приборов. А если «залипают» лампы указателей поворота — это повод «допросить» центральный блок кузовной электроники (ЦБКЭ). Косяки проводки и мультимедиа — зачастую проблемы связанные. Обзорность и зеркала хвалят. Последние, правда, на скорости в ответ благодарно посвистывают. Про электростеклоподъемники молчок — по известному принципу или хорошо, или ничего. Кнопки со временем ломаются, стекла подклинивают, болтаются, а в итоге замирают.

Трехзначный ценник

Моторов у Granta было целых четыре, не считая агрегата версии Granta Sport. А какой лучше? Вероятно, тот, что еще жив. Наименее мощным был 8-клапанный 82-сильный агрегат ВАЗ−11183—50, который сегодня уже не ставят. Простой в обслуживании и надежный ременный привод ГРМ. А обрыв ремня (в районе 70 000 км) не гнет клапаны и не влечет дорогой (ха!) ремонт.

  • Фото: LADA

Другие моторы, увы, таким качеством похвастать не могут. 87-сильный агрегат экономичнее, но с клапанами беспощаднее. Два движка на 98 и 106 л. с. — с индексами ВАЗ−21126 и ВАЗ−21127 — имеют тот же недостаток. И все же предпочтение отдаем более мощному. Тем более что после модернизации (появления датчика абсолютного давления вместо датчика массового расхода воздуха и коллектора изменяемой длины) он заметно прибавил в надежности. Однако ремень ГРМ все равно лучше превентивно менять раз в 50 000 км.

Придираться к «Гранте» нет смысла. Проблемы есть, но они решаемые. А за эти деньги запаса прочности не видать. Хотя при всем при том беспомощной модель не назовешь. Передние тормозные колодки ходят до 50 000—60 000 км. Электроусилитель руля хоть и постукивает, но ездить можно.

Подвеска отлично справляется на ухабах. Ее детали сдаются иной раз не чаще, чем у иных иномарок. А «родные» стойки еще в недалеком прошлом торговали по 2300 рублей за штуку. Правда, стучали они отчаянно… Прощали. По ходовой, конечно, замен бывает не мало, зато половина комплектующих имеет трехзначный ценник.

Фото: LADA

Словом, машина хорошая. Например, автомат Jatсo — отличный актив для «вторички» — может запросто пережить сам автомобиль. А может, и не один. Жаль только, что стоит он почти как новый мотор. Или вот вам «механика». Гудит? А как же! Но хоть что-то должно нам напоминать в поездке о прыщавой юности и наследии АВТОВАЗа? К тому же всегда можно сделать погромче музыку.

Кстати, среди наиболее частых проблем МКП — по-прежнему очаровательные вылетающие передачи. При излишне активной езде не выдерживают синхронизаторы первой и второй передач, да и шестеренки страдают. Однако новая коробка сегодня стоит, быть может, тысяч тридцать — как галлон специального воздуха для пневмы Range Rover.

Остается добавить, что подбирая на «вторичке» такую машину, главное — верить в будущее и ничего не бояться. Если не экономить на обслуживании и комплектующих, а дешевле их не бывает в природе, машина свои деньги отработает сполна.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дешевые машины, бюджетные авто, вторичный рынок, подержанные авто
9 августа 2023
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