Пилорама или автомобили: что ждет питерский завод Hyundai

С легкой руки агентства Interfax стало известно о письме, месяц назад отправленном руководством Калининградской области в адрес Владимира Путина. В нем выдвигалась инициатива по передаче питерской площадки Hyundai компании «Автотор». Понятно, что за этим посланием стоит сам «Автотор», ибо основатель холдинга Владимир Щербаков не может напрямую обратиться к президенту, а глава областной администрации — очень даже может.
Крутой заход
Судя по такому крутому заходу, планы у калининградского автомобилестроителя серьезные. Жаль только, что простые смертные имеют о них весьма смутное представление. Тот же Interfax лишь сообщает, что инвестиционная программа компании предполагает широкую кооперацию с производственным комплексом Hyundai в России. «Автотор» готов в кратчайшие сроки модернизировать завод, локализовать производство двигателей внутреннего сгорания нового поколения и перезапустить выпуск гибридных машин, работающих в том числе на газомоторном топливе.
Формально питерский завод до сих пор находится в собственности корейской компании — он еще никому не продан и даже не передан за 1 рубль, как активы других иностранных автопроизводителей. Корейцы явно продолжают вести свою хитрую игру, не желая за просто так уходить с российского рынка. Вполне вероятно, что они хотят сохранить хотя бы частично свои позиции в нашей стране, оперевшись на надежного отечественного партнера. А кто подходит на эту роль лучше «Автотора», который сотрудничает с Hyundai с 2012 года и имеет реальный опыт выпуска автомобилей этой марки, а также налаженные контакты с руководством корейской компании.
Конкуренты
В том, что «Автотор» найдет, чем занять простаивающие цеха, сомневаться не приходится. После получения разрешения на локализацию производства в Питере, компания готова расширить инвестиционную программу до 70 млрд. рублей — немалая сумма, лишний раз подтверждающая, что калининградцы собираются на новых площадях не дрова пилить. Оговорка по поводу дров совсем не случайна.
Вторым претендентом на питерские заводские мощности является группа AGR, принадлежащая дилерскому холдингу «Авилон». По данным «Коммерсанта», из Москвы в Санкт-Петербург уже отправилась делегация топ-менеджеров AGR на переговоры, конкретная цель которых, впрочем, не известна. Известно другое.
В этом году «Авилон» уже приобрел производственные площадки сбежавшего из России Volkswagen по цене в 10 с лишним раз ниже их реальной стоимости. После этого со стороны работников купленного предприятия начали раздаваться жалобы: «Новый собственник, судя по всему, не заинтересован в производстве автомобилей на заводе. И занимает производственные площади, готовя их под другие виды деятельности, не имеющие отношения к автомобильному производству». По их мнению, таможенный пост на территории завода и часть логистики в скором времени будут заниматься приемом и оформлением леса из Карелии. Будет приходить на завод по ж/д путям необработанная древесина, а отправляться на экспорт в Китай уже обработанная.
В свете такого «рационального» использования «Авилоном» автомобилестроительных мощностей в Калуге кажется совершенно логичным приобретение им площадки поближе к месту добычи той самой древесины, чтобы сократить логистические расходы. Тем более, что есть вариант купить заводские корпуса задешево.