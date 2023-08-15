Пилорама или автомобили: что ждет питерский завод Hyundai

С легкой руки агентства Interfax стало известно о письме, месяц назад отправленном руководством Калининградской области в адрес Владимира Путина. В нем выдвигалась инициатива по передаче питерской площадки Hyundai компании «Автотор». Понятно, что за этим посланием стоит сам «Автотор», ибо основатель холдинга Владимир Щербаков не может напрямую обратиться к президенту, а глава областной администрации — очень даже может.

Крутой заход

Судя по такому крутому заходу, планы у калининградского автомобилестроителя серьезные. Жаль только, что простые смертные имеют о них весьма смутное представление. Тот же Interfax лишь сообщает, что инвестиционная программа компании предполагает широкую кооперацию с производственным комплексом Hyundai в России. «Автотор» готов в кратчайшие сроки модернизировать завод, локализовать производство двигателей внутреннего сгорания нового поколения и перезапустить выпуск гибридных машин, работающих в том числе на газомоторном топливе.

Формально питерский завод до сих пор находится в собственности корейской компании — он еще никому не продан и даже не передан за 1 рубль, как активы других иностранных автопроизводителей. Корейцы явно продолжают вести свою хитрую игру, не желая за просто так уходить с российского рынка. Вполне вероятно, что они хотят сохранить хотя бы частично свои позиции в нашей стране, оперевшись на надежного отечественного партнера. А кто подходит на эту роль лучше «Автотора», который сотрудничает с Hyundai с 2012 года и имеет реальный опыт выпуска автомобилей этой марки, а также налаженные контакты с руководством корейской компании.