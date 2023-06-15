«Автотор» выбросит на российский авторынок десяток новых китайских моделей машин

— С новыми партнерами работа идет активно. Пять моделей уже работают, до 20 моделей в этом году, возможно, будет уже на конвейере. Это новые китайские партнеры, — сообщил глава региона.

На данный момент известно о сборке на мощностях «Автотора» легковушек трех китайских брендов: Kaiyi, BAIC и SWM. Среди моделей можно назвать седаны Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus, а также кроссоверы BAIC X35, SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. Сейчас тестируется сборка кроссовера BAIC X55. Таким образом, если верить губернатору Алиханову, до конца текущего года, помимо перечисленных авто на сборочных мощностях «Автотора» будут выпускать еще какие-то 12 моделей.

Не исключено, что многие из них окажутся слабо востребованными в России «электричками».

— Меня очень радует то, что я увидел на строящихся заводах, которые будут специализироваться, в том числе, на производстве электромобилей. Там уровень локализации очень высокий. 80—90% комплектующих будет сделано в Калининградской области, что не может не радовать, — заявил Алиханов РИА Новости.

Напомним, что на днях Минпромторг разрешил компании «Рэнера» (входит в концерн «Росатом») производить литий-ионные батареи на строящемся в Калининградской области предприятии. Тем самым компания получила право вплоть до 2025 года импортировать аккумуляторы из Кореи и называть их российскими.