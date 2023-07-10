Мебель вместо машин: печальная судьба калужского VW

Проблема оставленных бывшими хозяевами автозаводов время от времени будоражит умы наших беспокойных сограждан. Она мутной пеной всплывает на поверхность экономического болота из темных глубин, потревоженных очередным маловменяемым инсайдом.

Вот, к примеру, недавно один очень авторитетный телеграм-канал опубликовал письмо неких работников калужского завода, принадлежавшего VW, а ныне перешедшего под юрисдикцию холдинга «Авилон». Они жалуются, что новые хозяева рулят по их разумению куда-то не туда. Мы взяли на себя смелость несколько подредактировать текст письма.

Риторический вопрос

«Новый собственник, судя по всему, не заинтересован в производстве автомобилей на заводе. И занимает производственные площади, готовя их под другие виды деятельности, не имеющие отношения к автомобильному производству», — пишут работники завода. Милые мои, родные! Ну а чего вы хотели-то?

Кстати, этот же вопрос хочется адресовать и уважаемым коллегам из СМИ, нечувствительно расстраивающимся по поводу закрытия или перепрофилирования некогда жизнеспособных автопроизводств: а вы на что рассчитывали, любезные, и куда смотрели последние десять лет? Ведь никто, за редчайшим исключением, не задавался целью выяснить, почему в России иностранцы организуют лишь сборочные заводы, работающие в лучшем случае по технологии CKD, а как правило — вообще SKD.