Мебель вместо машин: печальная судьба калужского VW

Проблема оставленных бывшими хозяевами автозаводов время от времени будоражит умы наших беспокойных сограждан. Она мутной пеной всплывает на поверхность экономического болота из темных глубин, потревоженных очередным маловменяемым инсайдом.
Вот, к примеру, недавно один очень авторитетный телеграм-канал опубликовал письмо неких работников калужского завода, принадлежавшего VW, а ныне перешедшего под юрисдикцию холдинга «Авилон». Они жалуются, что новые хозяева рулят по их разумению куда-то не туда. Мы взяли на себя смелость несколько подредактировать текст письма.
Риторический вопрос
«Новый собственник, судя по всему, не заинтересован в производстве автомобилей на заводе. И занимает производственные площади, готовя их под другие виды деятельности, не имеющие отношения к автомобильному производству», — пишут работники завода. Милые мои, родные! Ну а чего вы хотели-то?
Кстати, этот же вопрос хочется адресовать и уважаемым коллегам из СМИ, нечувствительно расстраивающимся по поводу закрытия или перепрофилирования некогда жизнеспособных автопроизводств: а вы на что рассчитывали, любезные, и куда смотрели последние десять лет? Ведь никто, за редчайшим исключением, не задавался целью выяснить, почему в России иностранцы организуют лишь сборочные заводы, работающие в лучшем случае по технологии CKD, а как правило — вообще SKD.
Между прочим, нынешние проблемы имеют корни именно там. Портал «АвтоВзгляд» уже показывал на примере завода Toyota в Шушарах, что производственные линии, заточенные под отверточную сборку, годятся только для выпуска тех моделей, под которые изначально спроектированы. И если модельный ряд снимается с производства, то оборудование в лучшем случае продается, а в худшем — отправляется на металлолом.
Где деньги, Зин?
Калужские заводчане тем временем продолжают свою скорбную песнь: «Так, например, таможенный пост на территории завода и часть логистики в скором времени будут заниматься приемом и оформлением леса из Карелии. Будет приходить на завод по ж/д путям необработанная древесина, а отправляться на экспорт в Китай уже обработанная. В кузовном цехе установлены вязальные станки для намотки веревки на специальные крючки, к работе на этих станках привлечены работники завода, в добровольно-принудительном порядке. Эта работа выполняется в интересах агрохолдинга „Авилон“ расположенного в г. Людиново Калужской области. <…>
Работники сборочного производства вынуждены работать на тракторах и заниматься покосом травы и удобрением почвы. Работники лакового производства занимаются „ландшафтным дизайном“ на территории завода. Кроме всего, специалистам со стажем по 10—15 лет предложили стать уборщиками, мыть полы, окна и туалеты. Еще предлагают работать овощеводами в агрохолдинге „Авилон“ в Людиново, выращивать и собирать огурцы и помидоры».
Сложно сказать, насколько соответствуют действительности эти жалобы. Но даже если они стопроцентно отражают правду жизни, то никакого повода удивляться, а тем более возмущаться тут нет. Содержание неработающего завода ежемесячно требует сотен миллионов рублей, включая затраты на зарплату, которую работники законсервированного предприятия получают последние полтора года, пусть и не в полном объеме. Ни один частный инвестор не потянет такие расходы в течение долгого времени. Приходится выкручиваться, тем более, что под боком в том же холдинге имеется агрокомплекс, где требуются рабочие руки.
Хотелки понятны, но нереализуемы
Собственно, об этом и сказали в своем ответе представители собственника компании: «До перезапуска завода, который является для компании безусловным приоритетом, AGR Automotive Group реализует разного рода активности для сохранения рабочих мест и поддержания работоспособности площадки. Это в том числе использование универсальных объектов, расположенных на территории завода, для новых целей, не препятствующих возобновлению ключевой для завода деятельности.
Так, например, собственный таможенный пост и логистическая инфраструктура могут использоваться для осуществления профильной деятельности для внешних партнеров, при этом эта деятельность не препятствует интересам скорейшего перезапуска автомобильного производства, а наоборот — сохранит загрузку данных объектов и персонала».
Напрягает не по-детски в это разумном в целом ответе как раз уклончивая позиция по поводу мебельной фабрики или там деревообрабатывающего комплекса. Лучше бы прозвучало конкретно — да, будет такое. Тогда, по крайней мере, можно было бы сохранить рабочие места. Также ни капли не радует заверение руководства, что приоритетом остается перезапуск завода.
Понятно, что эти слова — елей на сердце квалифицированных специалистов, сидящих без дела. Но нужно принять реальность. С одной стороны, свое производство организовать уже не получится — спасибо тем чиновникам, кто рулил в свое удовольствие отраслью последние десять лет и профукал все возможности по выводу ее на мировой уровень. А с другой — китайцы в который раз отказываются заходить на калужскую площадку.