«Зубило» идет на войну: тезка «бандитомобиля» 90-х отправится на фронт

Граждане, интересующиеся боевой техникой, воющей на Украине, скорее всего в курсе существования и успешного массового применения дронов под названием «Ланцет» и «Упырь», машины дистанционного минирования «Земледелие», а также прочих военных штуковин с подобными оригинальными названиями. Суда по всему, этот лингвистический ряд скоро пополнит еще одна боевая единица. На форуме «Армия−2023» показали военный агрегат под названием «Зубило».

Подозреваем, что у большинства сограждан, причастных к автомобилизму конца 90-х прошлого века и начала 2000-х, это название вызвало однозначную ассоциацию с автомобилями семейства ВАЗ−2108—09. Их называли так в народе за характерный рубленно-угловатый дизайн кузова. В 90-х «зубило" цвета мокрый асфальт было излюбленным средством передвижения бандитствующих элементов, жуликов и околоуголовных личностей иных мастей. АО 'Ремдизель» из Набережных Челнов создало современное «Зубило» и предлагает его теперь войскам.

Внешний вид новинки полностью отвечает названию. Ее клиновидная «морда» выполнена из сильно скошенных назад бронелистов — для улучшения защиты мотора, расположенного (как и у большинства грузовиков) над передней осью ТС. Главная «фишка» этого агрегата в том, что он беспилотник. На форуме демонстрировалась эта бронированная платформа, укомплектованная грузовым кузовом и спаренной скорострельной 23-мм зенитной пушкой ЗУ−23—2.