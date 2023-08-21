«Зубило» идет на войну: тезка «бандитомобиля» 90-х отправится на фронт

Граждане, интересующиеся боевой техникой, воющей на Украине, скорее всего в курсе существования и успешного массового применения дронов под названием «Ланцет» и «Упырь», машины дистанционного минирования «Земледелие», а также прочих военных штуковин с подобными оригинальными названиями. Суда по всему, этот лингвистический ряд скоро пополнит еще одна боевая единица. На форуме «Армия−2023» показали военный агрегат под названием «Зубило».
Подозреваем, что у большинства сограждан, причастных к автомобилизму конца 90-х прошлого века и начала 2000-х, это название вызвало однозначную ассоциацию с автомобилями семейства ВАЗ−2108—09. Их называли так в народе за характерный рубленно-угловатый дизайн кузова. В 90-х «зубило" цвета мокрый асфальт было излюбленным средством передвижения бандитствующих элементов, жуликов и околоуголовных личностей иных мастей. АО 'Ремдизель» из Набережных Челнов создало современное «Зубило» и предлагает его теперь войскам.
Внешний вид новинки полностью отвечает названию. Ее клиновидная «морда» выполнена из сильно скошенных назад бронелистов — для улучшения защиты мотора, расположенного (как и у большинства грузовиков) над передней осью ТС. Главная «фишка» этого агрегата в том, что он беспилотник. На форуме демонстрировалась эта бронированная платформа, укомплектованная грузовым кузовом и спаренной скорострельной 23-мм зенитной пушкой ЗУ−23—2.
«Тележкой» для робота стало двухосное полноприводное шасси, скорее всего — КамАЗ 5387. На свое детище «Ремдизель» установил мотор КамАЗ 610.10 мощностью 350 л. с. Заметим, что именно это шасси КамАЗ ранее оснащал 340-сильным Cummins ISLe 340. Да и прочие ТТХ «Зубила» косвенно подтверждают предположение об «исходнике» новинки: его длина равна 7465 мм, снаряженная масса — 13,3 тонны, а полная — 16 тонн. Заявленная грузоподъемность — 2700 килограммов.
Известно, что собственная масса шасси КамАЗ 5387 меньше семи тонн. Можно предположить, что на броню и вооружение «Зубило» приходится порядка шести тонн. Если это так, уровень бронирования беспилотника примерно соответствует современным российским БТР. Машина может поддерживать штурмовые группы огнем, заряжать аккумуляторы летающих дронов, доставлять на поле боя боеприпасы и эвакуировать раненных.
Напомним, что КамАЗ на протяжении чуть ли ни 10 лет периодически сообщал об отработке технологий беспилотного вождения своих грузовиков. Причем преимущественно на заводских полигонах. Это только в последнее время его «бесчеловечные» машины выбрались на дороги общего пользования для обкатки в реальных условиях. А ранее там, судя по всему, машины обучали двигаться, в том числе, и по пересеченной местности. В противном случае татарстанской компании не удалось бы сейчас вывести в свет беспилотного «робота», готового решать задачи на поле боя.