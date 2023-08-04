Чемодан без ручки: почему танк Challenger 2 «слился» в украинском контрнаступлении

Аж 28 грозных танков Challenger 2, судя по сообщениям прессы, очутились на территории «незалежной» на этапе подготовки ВСУ к летним сражениям с российской армией. С их началом страницы прессы, соцсети и телеграм-каналы украсились множеством фото и видео полыхающих боевых машин, на которых украинцы до сих пор без особых успехов пытаются прорвать российскую оборону. Горят, как показывает интернет, все. Включая тщательно разрекламированные немецкие танки Leopard 2. А Challenger 2 до сих пор никому не удалось даже увидеть на линии боевого соприкосновения! Но позвольте: его пушка способна прицельно пулять снаряды на 8 км, как уверяют британские ученые. Сейчас она наверняка крайне востребована на поле боя!
Почему же «англичан» на передовой как не было, так и нет? Немного света на этот вопрос проливают недавние публикации в британских СМИ о том, что 43 единицы Challenger 2 были утилизированы армией Соединенного королевства. Еще 75 законсервированы на складах. А не поехали на Украину. Объяснений такому шагу может быть несколько. Первое, которое приходит на ум: отправленные в переплавку Challenger 2 настолько изношены, что довести их до боевого состояния просто не представляется возможным. Вероятен и другой «расклад». Не исключено, что уже за недолгое время эксплуатации (с весны этого года) «Челленджеров» выявилась его фактическая непригодность к ведению боевых действий на Украине.
Существует множество видеосвидетельств того, как украинцы бросают свои застрявшие в грязи «Леопарды», чтобы не погибнуть в момент прилета по обездвиженной технике российского дрона-камикадзе или гаубичного снаряда. Масса Challenger 2 практически как у «немца». То есть в украинском черноземе он застревает точно так же. Не зря же все советские и российские танки весят на 15—20 тонн меньше немецких и английских конкурентов: отечественные инженеры прекрасно осведомлены о специфике почв на наших территориях. А еще англичане крайне болезненно относятся к одной лишь мысли, что их ненаглядный, но бесполезный бронированный монстр окажется в руках российских военных.
— Представьте себе пропагандистский эффект от захваченного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве! Об этом не хочется и думать, — заявил несколько месяцев назад британский подполковник Стюарт Кроуфорд в интервью British Daily Express.
В руках россиян за последние пару месяцев оказалось предостаточно Leopard 2 и прочих образцов натовской «брони». Хозяева «Челленджеров» прекрасно понимают, что как только те появятся на поле боя, коллекция трофеев армии РФ немедленно пополнится новым экземпляром. Похоже, что по этой причине британские военные и политики не разрешают украинцам пользоваться Challenger 2 наравне с немецкими и бывшими советскими танками. И вывезти их на родину в Британию — тоже как-то не по-союзнически. Что превратило английскую боевую машину в своего рода «чемодан без ручки» для командования ВСУ: и пользоваться невозможно, и выкинуть жалко.