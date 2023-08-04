Чемодан без ручки: почему танк Challenger 2 «слился» в украинском контрнаступлении

Аж 28 грозных танков Challenger 2, судя по сообщениям прессы, очутились на территории «незалежной» на этапе подготовки ВСУ к летним сражениям с российской армией. С их началом страницы прессы, соцсети и телеграм-каналы украсились множеством фото и видео полыхающих боевых машин, на которых украинцы до сих пор без особых успехов пытаются прорвать российскую оборону. Горят, как показывает интернет, все. Включая тщательно разрекламированные немецкие танки Leopard 2. А Challenger 2 до сих пор никому не удалось даже увидеть на линии боевого соприкосновения! Но позвольте: его пушка способна прицельно пулять снаряды на 8 км, как уверяют британские ученые. Сейчас она наверняка крайне востребована на поле боя!

Почему же «англичан» на передовой как не было, так и нет? Немного света на этот вопрос проливают недавние публикации в британских СМИ о том, что 43 единицы Challenger 2 были утилизированы армией Соединенного королевства. Еще 75 законсервированы на складах. А не поехали на Украину. Объяснений такому шагу может быть несколько. Первое, которое приходит на ум: отправленные в переплавку Challenger 2 настолько изношены, что довести их до боевого состояния просто не представляется возможным. Вероятен и другой «расклад». Не исключено, что уже за недолгое время эксплуатации (с весны этого года) «Челленджеров» выявилась его фактическая непригодность к ведению боевых действий на Украине.