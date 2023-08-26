АВТОВАЗ и «Москвич» интригуют, Chery «мутит воду», а иранцы обещают: итоги недели

На форуме IMAF−2023, который проходил в рамках выставки MIMS, представители заводов «Москвич» и АВТОВАЗ раскрыли планы своих компаний на ближайшие годы. Так, мы узнали, что столичное предприятие выпустит до 2025-го пять новинок, а тольяттинское — как минимум семь. В их числе — «Москвичи» с индексами 5, 6 и 8, а также LADA Iskra, Aura, e-Largus и кроссовер на базе Vesta.
А в продолжение темы заводов новость о том, что председатель совета директоров «Чери Автомобили Рус» Сунь Луцюань подтвердил, что до конца этого года китайцы определятся с производственной площадкой для локализации в России своих машин. Конкретные модели, которые могут получить местную прописку, он не назвал. Но некоторые предложения все же имеются.
Калининградский «Автотор», взявший на себя не только производство, но и дистрибьюцию машин китайских марок Kaiyi, BAIC и SWM, анонсировал запуск четырех новых кроссоверов: двух — от Kaiyi и двух — от BAIC. А кроме них, совсем скоро в продажу поступят дополнительные версии Kaiyi E5 и дизельная модификация BAIC BJ40.
А вот у иранцев дела идут куда медленнее. Iran Khodro снова презентовала на выставке MIMS седан Tara — тот, что уже предлагается в нашей стране. Представители компании сообщили, что он совсем скоро подорожает до 2 млн. рублей, а помимо него, на рынок выйдут минимум три новые модели. В 2024-м в Россию наконец зайдет и вторая иранская марка — Saipa.
И напоследок о «премиалах». Вслед за Mercedes-Benz от своих IT-систем отключили российских дилеров и два других представителя Большой немецкой тройки — BMW и Audi. Обслуживать, диагностировать и ремонтировать машины станет сложнее. Впрочем, и эту проблему дилеры частично уже решили…
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