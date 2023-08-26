АВТОВАЗ и «Москвич» интригуют, Chery «мутит воду», а иранцы обещают: итоги недели

Калининградский «Автотор», взявший на себя не только производство, но и дистрибьюцию машин китайских марок Kaiyi, BAIC и SWM, анонсировал запуск четырех новых кроссоверов: двух — от Kaiyi и двух — от BAIC. А кроме них, совсем скоро в продажу поступят дополнительные версии Kaiyi E5 и дизельная модификация BAIC BJ40.

А вот у иранцев дела идут куда медленнее. Iran Khodro снова презентовала на выставке MIMS седан Tara — тот, что уже предлагается в нашей стране. Представители компании сообщили, что он совсем скоро подорожает до 2 млн. рублей, а помимо него, на рынок выйдут минимум три новые модели. В 2024-м в Россию наконец зайдет и вторая иранская марка — Saipa.

И напоследок о «премиалах». Вслед за Mercedes-Benz от своих IT-систем отключили российских дилеров и два других представителя Большой немецкой тройки — BMW и Audi. Обслуживать, диагностировать и ремонтировать машины станет сложнее. Впрочем, и эту проблему дилеры частично уже решили…

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