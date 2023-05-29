Dongfeng выкатит на российский рынок еще пять новинок

Сегодня «легковая» линейка марки Dongfeng в нашей стране весьма скромная: в нее входят кроссовер 580 и недавно анонсированный седан Shine Max, продажи которого пока не начались. До конца текущего года китайцы выведут еще два автомобиля, а в следующем — три. Правда, какие именно это будут модели, наверняка неизвестно.

Наши коллеги из редакции Drom предполагают, что в их числе могут оказаться представители семейств Glory, Venucia, Forthing, Aeolus — в частности, кроссоверы Aeolus Haoji и Aeolus Haohan. Кроме того, возможно, Dongfeng привезет в Россию пикап, и именно у него может быть дизельный мотор. Все же остальные новинки будут бензиновыми, точно не электрическими — ими занимается «Моторинвест».

Добавим, что дела у Dongfeng в России идут неважно: по итогам первого квартала нынешнего года эта марка заняла лишь 9 место в рейтинге китайских автостроителей, реализовав в январе (с февраля автопроизводитель почему-то перестал передавать данные в Ассоциацию европейского бизнеса) 158 машин. Если же смотреть по статистике регистраций, то ситуация еще хуже: за три месяца на учет ГИБДД встали всего 107 машин.