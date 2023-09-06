Почему российский авторынок растет, но как сорняк

Данные агентства «Автостат» сухи и неэмоциональны. За восемь месяцев 2023 года в России зарегистрировано 607 000 новых легковых авто: на 41% больше, чем за тот же период прошлого года.
Смотрится весьма обнадеживающе, если вынести за скобки тот факт, что по сравнению с последним более-менее приличным 2021 годом по-прежнему сохраняется отставание на 42%. То есть, именно столько автомобилей не хватает для нормального, пусть и на самом нижнем пределе, функционирования рынка.
Греби деньги лопатой
Неунывающие эксперты-оптимисты умудряются, конечно, во всем находить положительные стороны. «Даже достижение дна, — говорят они, твердо упирая на букву Д, — хорошо тем, что далее возможен только рост». Слабое такое утешение, но все-таки. Или еще так: «Во всех сложностях есть возможности». Возможности-то есть — кто же спорит, только вот какие. Наварить денег на дефиците автомобилей? Насытить спрос? Запустить отечественные технологические разработки? Тут надо как-то конкретнее свои мысли выражать.
Потому что по первому направлению действительно много чего делается и с удовольствием, по второму тоже есть подвижки, хотя и невеликие, а вот по третьему — полный провал. Дилерам, конечно, тепло, светло и мухи их не кусают. Средневзвешенная цена новой машины перевалила в августе за 2,8 млн. рублей. Доставай совковую лопату, да греби — какие проблемы.
Автомобиль в бауле челнока
Но то дилеры. А вот, к примеру, что поднимает настроение такому серьезному человеку, как генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг: третий канал, под которым имеется в виду альтернативный или параллельный импорт — растет! Раньше он обеспечивал мизерную долю потребностей рынка, а сейчас — аж 10—14%. На самом деле, в августе — 13%, но это не суть важно. Жаль, что автомобиль не провезешь в клетчатом бауле челнока, а то был бы всем рывкам рывок. Спасибо, г-н Шиллинг, открыли глаза на то, как европейский бизнес видит дальнейшее развитие нашей экономики.
Впрочем, глава АЕБ совершенно справедливо переводит стрелки на тех, кому по должности положено всем этим заниматься. Контуры автопрома, сообщил он, определяются через государственное регулирование, а промышленная политика — в поиске. Да, уважаемый Тадзио, полтора года уже в поиске, и ничего умного, кроме наращивания голого импорта, до сих пор не отыскала, бедняжка.
Опаментайсе, пан!
Хотя почему же ничего? Тенденция прослеживается вполне определенная. За год доля отечественного производства на рынке сократилась с 74% до 41%, зато официальный импорт вырос с 19% до 46%. Всего за последний месяц доля российских машин (куда «Автостат» по странной прихоти включает и сугубо не наш «Москвич») упала с 38% до 29%, зато «китайцы» подросли с 51% до 56%.
Впору воскликнуть как Барыня из «Грозы», стуча палкой: «Что смеетесь! Не радуйтесь!» В конце концов, леший с ним, с локализованным производством. Хотелось бы все и сразу, но тут можно немного подождать, перебиваясь какое-то время импортом готовой продукции. Но вот то, что никто не думает о развитии собственной технологической базы — это реальный караул.