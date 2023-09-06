Почему российский авторынок растет, но как сорняк

Данные агентства «Автостат» сухи и неэмоциональны. За восемь месяцев 2023 года в России зарегистрировано 607 000 новых легковых авто: на 41% больше, чем за тот же период прошлого года.

Смотрится весьма обнадеживающе, если вынести за скобки тот факт, что по сравнению с последним более-менее приличным 2021 годом по-прежнему сохраняется отставание на 42%. То есть, именно столько автомобилей не хватает для нормального, пусть и на самом нижнем пределе, функционирования рынка.

Греби деньги лопатой

Неунывающие эксперты-оптимисты умудряются, конечно, во всем находить положительные стороны. «Даже достижение дна, — говорят они, твердо упирая на букву Д, — хорошо тем, что далее возможен только рост». Слабое такое утешение, но все-таки. Или еще так: «Во всех сложностях есть возможности». Возможности-то есть — кто же спорит, только вот какие. Наварить денег на дефиците автомобилей? Насытить спрос? Запустить отечественные технологические разработки? Тут надо как-то конкретнее свои мысли выражать.