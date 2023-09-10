Баба-яга против: НАМИ не видит смысла в развитии российского автопрома

Как мы уже неоднократно писали, в плане извлечения немедленной и — что немаловажно — личной прибыли для чиновников куда интереснее налаживать прямой импорт, чем строить заводы. Тем не менее, благодаря самоотверженным усилиям немногих экономистов, сохранивших связь с реальностью, массами постепенно овладело понимание того, что без собственной индустрии далеко не уедешь. И теперь воленс-ноленс нашим функционерам от автомобилизма приходится соответствовать. Ноблес, так сказать, оближ.
Три богатыря — за локализацию
Мэр Москвы, глубокоуважаемый Сергей Собянин рассуждает о будущем своего любимого детища — московского автозавода «Москвич»:
– На втором этапе нам необходимо будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. На третьем этапе — создать собственную платформу уже полностью российской машины. Надеюсь, мы эти этапы пройдем…
Что ж, после таких слов хочется немедленно рвануть на Тверскую, чтобы от души пожать мужественную руку Сергея Семеновича. Или вот размышления президента АВТОВАЗа Максима Соколова:
– Развитие российского авторынка в 2023 году и наши планы по запуску новых моделей, в том числе совместно с новыми восточными партнерами, показывают, что пришло время инвестировать в свое развитие, как это делает АВТОВАЗ, и ключевую роль в этом процессе сыграет развитие поставщиками собственных подразделений инжиниринга. Уверен, что вместе мы успешно пройдем через этот турбулентный период и добьемся технологического суверенитета для автомобильной отрасли России…
Не деловая речь, а песня! И, наконец, пара слов о перспективах калининградского завода из уст замминистра промышленности и торговли Альберта Каримова:
– У АВТОТОРа есть планы по дальнейшему наращиванию локализации. Уже в середине 2024 года планируется освоить и сварку, и сборку кузовов. Одним из основных приоритетов нашей работы является развитие собственного компонентного производства… Соответствующие задачи отмечены в правительственной «Стратегии развития отечественной автомобильной промышленности…
И да — на работу в этой части направлен и комплекс мер государственной поддержки, среди которых программа Фонда развития промышленности 'Автокомпоненты», субсидирование затрат на НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг…
Короче говоря, это просто праздник какой-то. Три ведущих автомобильных предприятия страны готовы положить живот на алтарь отечества в деле локализации производства. Их боевой пыл полностью и всецело поддерживает целый замминистра профильного ведомства. Казалось бы, с таким настроем мы в течение нескольких лет уделаем китайцев так, как они сами надысь уделали корейцев, а те в свою очередь, чуток пораньше — японцев.
Несогласные есть?
Но на деле не все так радужно, поскольку Баба-яга против. И в роли этой старушенции выступает не кто-нибудь, а ведущая научная организация России в области автомобилестроения — Государственный научный центр «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ)». Ей глубоко пофиг и на Стратегию развития, и на Минпромторг, и на его замминистра.
Послушаем-ка заместителя гендиректора НАМИ по маркетингу и коммерции Николая Шмидта. С обескураживающей прямотой он объявляет реверс-инжиниринг не очень-то востребованным занятием, потому что, оказывается, «есть задача попадать в стоимость, а исполнение уникальных узлов и агрегатов — это дорого».
Для ясности — загадочный реверс-инжиниринг представляет собой исследование продвинутого агрегата с целью понять принцип его работы. «Мы не должны браться за все подряд, — продолжает поражать публику оригинальностью своих взглядов представитель автомобильной науки, — мы должны выбирать то, что выгодно».
Не так хорошо, как здорово, да? Напоминает старый анекдот о пьяном мужике, который что-то ищет под фонарем. К нему подходит милиционер:
– Вы что ты тут делаешь?
– Ключи от квартиры ищу.
– А где потерял?
– Да вон там, в парке.
– А зачем здесь ищешь?
– Здесь светлее.
Скандалами с участием представителей научного сообщества, занимающих самые высокие должности, нас не удивишь — в последнее время они случаются регулярно. Так, может, пора уже что-то в консерватории подправить? Чтобы у ученых мужей на первом месте оказалась государственная польза, а не личные или корпоративные интересы?