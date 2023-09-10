Баба-яга против: НАМИ не видит смысла в развитии российского автопрома

Как мы уже неоднократно писали, в плане извлечения немедленной и — что немаловажно — личной прибыли для чиновников куда интереснее налаживать прямой импорт, чем строить заводы. Тем не менее, благодаря самоотверженным усилиям немногих экономистов, сохранивших связь с реальностью, массами постепенно овладело понимание того, что без собственной индустрии далеко не уедешь. И теперь воленс-ноленс нашим функционерам от автомобилизма приходится соответствовать. Ноблес, так сказать, оближ.

Три богатыря — за локализацию

Мэр Москвы, глубокоуважаемый Сергей Собянин рассуждает о будущем своего любимого детища — московского автозавода «Москвич»:

– На втором этапе нам необходимо будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. На третьем этапе — создать собственную платформу уже полностью российской машины. Надеюсь, мы эти этапы пройдем…

Что ж, после таких слов хочется немедленно рвануть на Тверскую, чтобы от души пожать мужественную руку Сергея Семеновича. Или вот размышления президента АВТОВАЗа Максима Соколова:

– Развитие российского авторынка в 2023 году и наши планы по запуску новых моделей, в том числе совместно с новыми восточными партнерами, показывают, что пришло время инвестировать в свое развитие, как это делает АВТОВАЗ, и ключевую роль в этом процессе сыграет развитие поставщиками собственных подразделений инжиниринга. Уверен, что вместе мы успешно пройдем через этот турбулентный период и добьемся технологического суверенитета для автомобильной отрасли России…