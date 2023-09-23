Новые штрафы ГИБДД, новые «права», новые «китайцы» и старый Belgee X50: итоги недели

Помимо него, в сегмент ворвался и еще один игрок — белорусский Belgee X50, то есть Geely Coolray с иными шильдиками. Кстати, и новый «Кулрей» мы скоро тоже увидим: китайцы пока не называют точные сроки запуска, но уже раскрывают подробности. А кроме этой модели нас еще ждет седан Emgrand. О нем на днях также стало кое-что известно.

Но хватит о железках — на этой неделе было довольно много и социальных новостей. Во-первых, комитет Госдумы по транспорту предложил увеличить срок действия «прав» с 10 до 20 лет. Но, правда, не для всех — а лишь для законопослушных водителей. Впрочем, это пока лишь вилами по воде. Куда больше шансов воплотиться в жизнь имеет другая инициатива — об увеличении сроков ремонта по ОСАГО. Правительство ее поддержало.

А напоследок новость о том, что московские камеры ГИБДД начали штрафовать автовладельцев за непристегнутых пассажиров. Глава ведомства Максим Ликсутов пообещал, что каждый — вот абсолютно каждый — случай будет рассматриваться не в автоматическом режиме, а живым сотрудником ЦОДД. Разумеется, с толкованием сомнений в пользу автовладельца.

А подробнее о главных «автомобильных» событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.