Новые штрафы ГИБДД, новые «права», новые «китайцы» и старый Belgee X50: итоги недели

Фото: Geely
Калининградский «Автотор» вывел на отечественный рынок бюджетный кроссовер Kaiyi X3, белорусский «Белджи» — свою первую модель X50 (Geely Coolray под собственным брендом), а АВТОВАЗ — «спортивную» LADA Granta. Тем временем столичный Дептранс предупредил водителей о новом штрафе с камер ГИБДД, комитет Госдумы по транспорту предложил продлить срок действия «прав», а Правительство поддержало идею увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО. Подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Дилеры LADA открыли продажи «Гранты» — седанов и лифтбэков — в исполнении Sport. Внешне новинка отличается аэродинамическим обвесом и «колесами» на 16 дюймов. Оснащение соответствует комплектации «Комфорт», под капотом — доработанный «шестнарь» на 118 лошадок. Как и положено «спортивной» машине, новинка получила более жесткие пружины и амортизаторы, а также мощные тормоза.

Как и на все остальные «Лады», на Granta Sport устанавливается механическая коробка — других, как мы знаем, после введения санкций у АВТОВАЗа нет. Однако — скоро появятся. На этой неделе выяснилось, что тольяттинцы «запартнерились» с китайцами из WanLiYang. А пока волжане решают вопросы с трансмиссиями, калининградцы из «Автотора» продолжают выводить на российский рынок «китайцев». Встречаем новинку — компактный кроссовер Kaiyi X3.

Помимо него, в сегмент ворвался и еще один игрок — белорусский Belgee X50, то есть Geely Coolray с иными шильдиками. Кстати, и новый «Кулрей» мы скоро тоже увидим: китайцы пока не называют точные сроки запуска, но уже раскрывают подробности. А кроме этой модели нас еще ждет седан Emgrand. О нем на днях также стало кое-что известно.

Но хватит о железках — на этой неделе было довольно много и социальных новостей. Во-первых, комитет Госдумы по транспорту предложил увеличить срок действия «прав» с 10 до 20 лет. Но, правда, не для всех — а лишь для законопослушных водителей. Впрочем, это пока лишь вилами по воде. Куда больше шансов воплотиться в жизнь имеет другая инициатива — об увеличении сроков ремонта по ОСАГО. Правительство ее поддержало.

А напоследок новость о том, что московские камеры ГИБДД начали штрафовать автовладельцев за непристегнутых пассажиров. Глава ведомства Максим Ликсутов пообещал, что каждый — вот абсолютно каждый — случай будет рассматриваться не в автоматическом режиме, а живым сотрудником ЦОДД. Разумеется, с толкованием сомнений в пользу автовладельца.

А подробнее о главных «автомобильных» событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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23 сентября 2023
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