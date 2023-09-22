Поможет ли несчастье: что ждет российские автозаводы, попавшие под санкции США

Что за зверь такой американские санкции, всем давно уже понятно. Это тотальный запрет на сотрудничество, который распространяется далеко за пределы Северной Америки. Неприсоединившихся можно будет перечислить по пальцам. Даже бывшие «союзные» республики, а ныне члены ОДКБ и Таможенного союза с большой долей вероятности кардинально сократят свое участие в технологических цепочках, ведущих на российскую землю. Ну тут никаких неожиданностей — сами виноваты, дав им возможность сесть на шею просто так, без какой-либо обратной ответственности.
Точно так же громом среди ясного неба не стало включение в санкционный список сугубо мирных производственных компаний, вроде АВТОВАЗА, который в силу своей специфики и в мыслях не имел создавать что-то военное. Но цели США всем понятны, и распространяться о них в очередной раз смысла нет.
Не туда свернули
Поскольку любого вида партнерство с западными странами, а также с Кореей и Японией накрылось медным тазом полтора года назад, то с этой стороны никаких новых осложнений ожидать не стоит. Все худшее, что могло случиться, уже случилось. Самым надежным поставщиком автомобилей, запчастей или технологий был и остается Иран. Однако, к великому сожалению, у него все вышеперечисленное не второй, и даже не третьей свежести.
И вот тогда, в точке бифуркации, произошло удивительное. Руководители автомобильной отрасли, по-видимому, ничему не учились, не учатся, да и учиться не желают. Быстренько просчитав в уме все возможные варианты, прикинув дебет к кредиту и добавив в уравнение свое отвращение к созидательной деятельности, они с восторгом отдались китайским «друзьям». При тотальном отсутствии желания срочно и масштабно развивать собственную производственно-технологическую базу подобное развитие событий расценивается исключительно как хождение по граблям.
Критическая зависимость
От западных поставок мы по большей части отвязались, хотя предлагаемые российским водителям автомобили потеряли в качестве. Но чем дальше, тем больше мы попадаем в критическую зависимость от китайских компаний, и конца-краю этому процессу не видно. И дело не столько в том, что рынок заполонили машины из Поднебесной, сколько в тенденции замены поставщиков комплектующих.
Вместо того чтобы активнейшим образом развивать отечественное производство на основе собственных технологических решений, мы опять пытаемся хитрить, обманывать время и самих себя. Скажем, системы ABS, выпускаемые российской фирмой «Итэлма», полностью состоят из китайских компонентов, включая программное обеспечение. Или другой пример — вместо собственных вариаторов мы будем закупать агрегаты китайской фирмы Zhejiang Wanliyang Transmission. Китайскими являются коробки-автоматы и подушки безопасности, не говоря уж о более мелких, хотя не менее важных автомобильных системах.
Мы или США?
Не надо обладать феноменальными провидческими способностями, или на худой конец острым чутьем на неприятности, чтобы предположить — этот путь ведет в еще более глубокую яму, чем та, из которой мы с неимоверным напряжением выкарабкиваемся в настоящий момент. Наши китайские друзья остаются друзьями, пока им за это ничего не грозит. Но США собирается давить нас систематически и с нарастающим усердием.
Так что недалек тот день, когда Китай встанет перед выбором: какими отношениями пожертвовать — с нами или с американцами. Учитывая явное нежелание Поднебесной ссориться с заокеанским партнером и терять его огромный рынок, угадать правильный ответ не сложно.
Планы по максимальной локализации производства автомобилей и автокомпонентов у всех отечественных производителей пока существуют лишь на бумаге. В практической области продолжаются поиски путей обхода санкционного режима. Это неудивительно — создание практически с нуля собственной технологической базы требует серьезного финансирования, которое не под силу потянуть отдельным компаниям — даже таким мощным как АВТОВАЗ. А наши министерские работники о целевом государственном финансировании не задумываются и на этот счет абсолютно не чешутся: и в Минфине, и в Минпромторге царит благодушное умиротворение.