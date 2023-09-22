Поможет ли несчастье: что ждет российские автозаводы, попавшие под санкции США

Что за зверь такой американские санкции, всем давно уже понятно. Это тотальный запрет на сотрудничество, который распространяется далеко за пределы Северной Америки. Неприсоединившихся можно будет перечислить по пальцам. Даже бывшие «союзные» республики, а ныне члены ОДКБ и Таможенного союза с большой долей вероятности кардинально сократят свое участие в технологических цепочках, ведущих на российскую землю. Ну тут никаких неожиданностей — сами виноваты, дав им возможность сесть на шею просто так, без какой-либо обратной ответственности.

Точно так же громом среди ясного неба не стало включение в санкционный список сугубо мирных производственных компаний, вроде АВТОВАЗА, который в силу своей специфики и в мыслях не имел создавать что-то военное. Но цели США всем понятны, и распространяться о них в очередной раз смысла нет.

Не туда свернули

Поскольку любого вида партнерство с западными странами, а также с Кореей и Японией накрылось медным тазом полтора года назад, то с этой стороны никаких новых осложнений ожидать не стоит. Все худшее, что могло случиться, уже случилось. Самым надежным поставщиком автомобилей, запчастей или технологий был и остается Иран. Однако, к великому сожалению, у него все вышеперечисленное не второй, и даже не третьей свежести.