Объяснимые странности необъяснимого китайского автопрома

В несовершенстве каких-то сложных процессов проектирования новых ТС на территории Поднебесной? Или, может быть, в моем собственном непонимании современных подходов к мобильности? Но, похоже, все намного проще. У Китая нет собственной автомобильной истории. У Китая другой, непохожий ни на что язык. Который, очевидно, формирует уникальный процесс мышления. И на который, похоже, совершенно не ложатся основополагающе идеи западного автопрома.

Китайцы поняли форму, но не уловили содержание. А ведь именно гармонично скомпонованные технические компоненты отличают просто транспортное средство от автомобиля. Ведь машина — это намного более обширное и сложное понятие. В нем нет места поверхностному подходу и торопливости. Но мы же говорим о Китае. Несмотря на тысячелетнюю историю культурного развития, он способен очень быстро ассимилировать чужие идеи. Но, к сожалению, далеко не всегда понимая их глубинную суть.

В результате китайский автопром очень быстро освоил внешние атрибуты европейского. По сути, только его форму. И специалисты с востока сразу посчитали себя великими профессионалами, способными быстро воспроизводить любые решения к которым запад шел десятилетиями. И это фатальная проблема, последствия которой сейчас начали проявляться все более отчетливо.