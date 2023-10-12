Китайские машины будут только дорожать: зачем Минпромторг прогнулся перед автостроителями КНР

Надо же довести народ до такого нервного состояния постоянными неадекватными действиями, чтобы любое без исключений решение провоцировало отечественных водителей в лучшем случае на осторожное недоумение, а в худшем — на неслабый гнев. Казалось бы, при чем тут Луж… извините, Мантуров?

В данном конкретном случае ни в чем, но устойчивую тенденцию усматривать в любом шаге вышеупомянутого министерства желание максимально навредить соотечественникам, в одночасье не отменишь. А ведь на деле история проста как колумбово яйцо, о чем не замедлил поведать в интервью «РГ» известный защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов:

– Механизм параллельного импорта касается брендов, которые ушли с российского рынка… Другое дело, когда марка вроде как работает в России и с рынка не уходила, при этом сторонние юридические лица привозят эти машины и продают дешевле. Их стоимость меньше, поскольку при параллельном импорте продавцы не выходят на официальный рынок и не вкладывают деньги в сервисную сеть продаж. В итоге продающиеся официально машины стоят дороже, чем ввезенные по схеме параллельного импорта авто…

Вроде бы, все сказано спокойно и вразумительно, однако ярость благородная «обманутого» потребителя готова вскипеть как волна — опять подорожание на нашу голову! Не совсем так.