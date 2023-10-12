Китайские машины будут только дорожать: зачем Минпромторг прогнулся перед автостроителями КНР

Надо же довести народ до такого нервного состояния постоянными неадекватными действиями, чтобы любое без исключений решение провоцировало отечественных водителей в лучшем случае на осторожное недоумение, а в худшем — на неслабый гнев. Казалось бы, при чем тут Луж… извините, Мантуров?
В данном конкретном случае ни в чем, но устойчивую тенденцию усматривать в любом шаге вышеупомянутого министерства желание максимально навредить соотечественникам, в одночасье не отменишь. А ведь на деле история проста как колумбово яйцо, о чем не замедлил поведать в интервью «РГ» известный защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов:
– Механизм параллельного импорта касается брендов, которые ушли с российского рынка… Другое дело, когда марка вроде как работает в России и с рынка не уходила, при этом сторонние юридические лица привозят эти машины и продают дешевле. Их стоимость меньше, поскольку при параллельном импорте продавцы не выходят на официальный рынок и не вкладывают деньги в сервисную сеть продаж. В итоге продающиеся официально машины стоят дороже, чем ввезенные по схеме параллельного импорта авто…
Вроде бы, все сказано спокойно и вразумительно, однако ярость благородная «обманутого» потребителя готова вскипеть как волна — опять подорожание на нашу голову! Не совсем так.
По справедливости
Во-первых, эксперт совершенно справедливо отмечает, что организаторы параллельного импорта не несут никаких сервисных и гарантийных обязательств, но почему-то преподносит сей факт как положительный. Во-вторых, он забывает упомянуть о том, что в общей массе продающихся в России автомобилей «серые» составляют всего-то 8—10% от «белых», как услужливо подсказывает нам агентство «Автостат», и никак не могут влиять на ценовые тенденции. Ну и в-третьих, по свидетельству самого Минпромторга, приведенному той же «РГ», в некомфортном положении оказываются, в основном, дорогие машины китайских концернов. На что среднестатистическому российскому покупателю как-то начхать, а у богатых свои причуды.
Речь идет о простой справедливости. Параллельный импорт — ввоз автомобилей в страну тайными тропами без согласия владельца бренда — пинок ему под зад, даже при незначительных объемах «серых» продаж. Почему же те, что мужественно выстоял против западных санкций, должны страдать наравне с теми, кто трусливо свалил по первому окрику, предав не только собственные финансовые интересы, но и огромную массу доверившихся им покупателей?
Страхи синофобов
Следующий вопрос, который неизбежно встает вслед за решением Минпромторга — а кто же тут главный выгодополучатель? Ответ лежит на поверхности — китайские компании. Синофобы тут же заподозрили министерство в особой любви к нашим братьям из Поднебесной, поспешно забыв о том, что еще недавно, после введения новых правил утилизационного сбора, эксперты и аналитики в один голос твердили об обратном. Вот, к примеру, что заявил «АиФ» независимый финансовый аналитик Виталий Калугин:
– Параллельный импорт — это все-таки импорт без разрешения правообладателя. Китайцы захватили автомобильный рынок России. Естественно, цены будут только расти. Если бы речь шла о тех рыночных условиях, когда между собой конкурировали, например, Mercedes, Audi и BMW, то они вряд ли вошли бы в картельный сговор. А теперь, когда мы ушли от «западной конкуренции», китайские компании прекрасно понимают, что российскому рынку просто некуда деваться. Они без стеснения поднимают цены на свои автомобили, зная, что их все равно купят, по любым ценам…
Цены росли и будут расти
То есть, по мнению финансового аналитика все китайские бренды не злобные конкуренты друг другу, а братья навек. Войти в сговор для них (а их в России более 20!) — плевое дело. Это западные дураки между собой чем ни попадя мерялись, лишая друг друга сверхприбылей. Конечно, финансисту позволительно не знать историю, однако никто и никогда не мешал немецкой премиальной тройке систематически и синхронно задирать цены. На рыночную конкуренцию давно уже молятся разве что сотрудники ВШЭ.
С чем не поспоришь, так это с утверждением о непременном росте цен. Хотя почему не поспоришь? Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов и автоюрист Сергей Радько так не считают. Как пишут «АиФ», первый заявил: «Тактически снижение цен будет в конце года, потому что это общее правило: машины предыдущего года будут продаваться с определенным дисконтом». Второй поделился с тем же изданием своими мечтами: «Можно предположить, что и локализация производства (что в будущем неизбежно) таких автомобилей будет увеличиваться, а значит, цены могут снизиться». Эти предположения кроме горькой усмешки ничего вызвать не могут. Как остроумно сказал один из датских парламентариев: «Сложно делать прогнозы, особенно в отношении будущего».