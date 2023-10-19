«Допы» от автосалонов были, есть и будут. Власти водителям не помогут

Ушлые дилеры начали неправославно задирать цены на все, что только можно — и в первую очередь на дополнительное оборудование, работы и услуги — аккурат с началом пандемии. Эта практика продолжилась и даже углубилась после ухода с российского рынка крупных мировых автоконцернов. Торговцы самобеглыми экипажами настолько раздухарились, что наш смирный и покладистый народ, приученный к повсеместному обдиралову, начал где-то как-то типа робко выражать недовольство.
Имитация бурной деятельности
Не отреагировать на столь явный беспредел не смогли даже депутаты Госдумы, которых по непонятным причинам многие считают слугами этого самого народа, хотя на деле они в первую, вторую и последнюю очереди слуги только самих себя. Члены фракции ЛДПР внесли предложение дополнить административный кодекс следующим положением:
– Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг); на юридических лиц — в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг)…
То есть, если ты впарил покупателю автомобиля коврики резиновые за 30 тысяч — заплати по иску 60 тысяч. Содрал за непрошенную сигнализацию 100 штук — 200 тысяч на бочку. Документ был принят в работу и начал свое неспешное движение по бюрократическим властным коридорам. Не минуло и полутора лет, как он вышел из думских недр — законотворцам торопиться некуда.
Однако же, это время было потрачено не зря. Предложения ЛДПР, и без того не слишком радикальные, вообще потеряли всякую остроту и актуальность. Максимальный размер штрафа составляет теперь 40 тысяч рублей для юридических лиц, а для лиц должностных — от 2 до 4 тысяч рублей. Вот уж действительно напугали ежа голым профилем.
В остальном война отсталому,
Древнему и бестолковому,
Чтобы с этих пор по-новому,
Оставалось все по-старому.
Чьи интересы депутатам ближе
То, что смысл закона до предела выхолощен, подтверждает «Российской газете» адвокат Станислав Король: «Автосалоны найдут удобную для себя уловку и тут сомневаюсь, что обычный потребитель будет в выигрыше. Принятие закона, на мой взгляд, пустое сотрясение воздуха… В автосалоне при покупке авто все просто: вот тебе авто, вот тебе дополнительное оборудование на это авто. Хочешь — бери, или проходи мимо».
Складывается впечатление, что депутаты вовсе не стремились как-то разрулить не самую простую ситуацию на авторынке, а лишь имитировали бурную деятельность по защите прав потребителя. На такие мысли наталкивает и еще один факт. Совет Федерации одобрил закон 11 октября, а днем ранее Госдума отклонила проект поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Между прочим, там были такие пункты:
1. Автомобильные дилеры осуществляют реализацию транспортных средств по ценам, рекомендованным производителем и (или) импортером (дистрибьютором) таких транспортных средств.
2. Рекомендованные цены на каждую модель транспортного средства подлежат обязательной публикации на официальном сайте производителя и (или) импортера (дистрибьютора) таких транспортных средств в интернете.
Разве после таких совпадений могут остаться сомнения, что российские депутаты зорко стоят на страже интересов автосалонов, а не простых водителей?