«Допы» от автосалонов были, есть и будут. Власти водителям не помогут

Ушлые дилеры начали неправославно задирать цены на все, что только можно — и в первую очередь на дополнительное оборудование, работы и услуги — аккурат с началом пандемии. Эта практика продолжилась и даже углубилась после ухода с российского рынка крупных мировых автоконцернов. Торговцы самобеглыми экипажами настолько раздухарились, что наш смирный и покладистый народ, приученный к повсеместному обдиралову, начал где-то как-то типа робко выражать недовольство.

Имитация бурной деятельности

Не отреагировать на столь явный беспредел не смогли даже депутаты Госдумы, которых по непонятным причинам многие считают слугами этого самого народа, хотя на деле они в первую, вторую и последнюю очереди слуги только самих себя. Члены фракции ЛДПР внесли предложение дополнить административный кодекс следующим положением:

– Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг); на юридических лиц — в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг)…

То есть, если ты впарил покупателю автомобиля коврики резиновые за 30 тысяч — заплати по иску 60 тысяч. Содрал за непрошенную сигнализацию 100 штук — 200 тысяч на бочку. Документ был принят в работу и начал свое неспешное движение по бюрократическим властным коридорам. Не минуло и полутора лет, как он вышел из думских недр — законотворцам торопиться некуда.