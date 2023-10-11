Дилеров могут обязать продавать автомобили по фиксированным ценам

Как сообщают «Аргументы и Факты», внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект направлен на то, чтобы умерить аппетиты автомобильных дилеров. Пока с точки зрения закона предъявить им нечего — согласно дилерскому соглашению и российскому законодательству автосалоны вправе продавать машины за сколько посчитают нужным. Ничего противозаконного нет и в том, что шоу-румы обвешивают автомобили ненужными аксессуарами, тем самым намеренно увеличивая их стоимость.

Законопроект предлагает обязать дилеров продавать машину в штатной заводской комплектации, а все «допы» устанавливать исключительно по желанию покупателя — причем уже после перехода права собственности. Эксперты считают, что закон окажется выгодным не только для покупателей, но и для дилеров — он поможет им бороться с частниками, которые ввозят автомобили по серым схемам и продают их дешевле, чем «официалы».