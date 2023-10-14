Власти продолжают гнобить водителей, китайцы — захватывать отечественный авторынок, а автоторговцы — задирать цены: итоги недели

Завод «Москвич» наконец объявил цены на свою новинку — «Москвич 6». Первое время он будет продаваться только в одной модификации — с 1,5-литровым мотором на 136 сил и вариатором. А вот комплектаций две. Уже в базе можно отыскать полностью светодиодную оптику, обогрев передних кресел, круиз-контроль, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа. Старшая же версия похвастает, помимо прочего, климат-контролем, круговым обзором, люком в крыше и дополнительными подушками безопасности.
В России появляются седаны и лифтбэки, которых после событий февраля прошлого года на рынке практически не осталось, а вместе с тем потихоньку возрождается и сегмент хетчбэков. Китайских холдинг Great Wall анонсировал старт российских продаж Ora 03. Главная фишка компактной пятидверки — необычный дизайн. У нее богатое оснащение и неплохие динамические характеристики: движок на 170 сил разгоняет малыша до первой сотни за 7,5 секунды. Правда, есть нюансы. И дело не только в цене.
К слову о ценах. На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который обяжет автосалоны продавать машины по рекомендованным прайсам. То есть установка «допов» станет возможна только по желанию покупателя и уже после перехода права собственности. Ура? Никаких больше накруток, навязанных услуг и аксессуаров? Увы, радоваться рано.
А вот другой законопроект не получил поддержки правительства. Власти отказались давать 50-процентную скидку на транспортный налог тем водителям, что за год ни разу не нарушили ПДД. Автор идеи считает, что такая поблажка стимулировала бы автовладельцев строго следовать Правилам, но в правительстве с ним не согласились. Якобы законодательство о налогах преследует совершенно другие цели. И вообще, водители и так должны соблюдать ПДД.
Не будут и отменять штрафы с тех камер ГИБДД, что установлены без предупреждающих знаков. С такой инициативой, напомним, выступил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков — он предложил провести амнистию по постановлениям, выписанным с 29 мая 2023 по 1 сентября 2024 года. Какие причины указали тут? «Предложение нарушает принцип равенства перед законом». К тому же придется аннулировать вообще все штрафы за этот период, ведь выяснить, стоял ли в момент нарушения перед камерой знак, невозможно.
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