Власти продолжают гнобить водителей, китайцы — захватывать отечественный авторынок, а автоторговцы — задирать цены: итоги недели

К слову о ценах. На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который обяжет автосалоны продавать машины по рекомендованным прайсам. То есть установка «допов» станет возможна только по желанию покупателя и уже после перехода права собственности. Ура? Никаких больше накруток, навязанных услуг и аксессуаров? Увы, радоваться рано.

А вот другой законопроект не получил поддержки правительства. Власти отказались давать 50-процентную скидку на транспортный налог тем водителям, что за год ни разу не нарушили ПДД. Автор идеи считает, что такая поблажка стимулировала бы автовладельцев строго следовать Правилам, но в правительстве с ним не согласились. Якобы законодательство о налогах преследует совершенно другие цели. И вообще, водители и так должны соблюдать ПДД.

Не будут и отменять штрафы с тех камер ГИБДД, что установлены без предупреждающих знаков. С такой инициативой, напомним, выступил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков — он предложил провести амнистию по постановлениям, выписанным с 29 мая 2023 по 1 сентября 2024 года. Какие причины указали тут? «Предложение нарушает принцип равенства перед законом». К тому же придется аннулировать вообще все штрафы за этот период, ведь выяснить, стоял ли в момент нарушения перед камерой знак, невозможно.

А подробнее об этих и других автомобильных новостях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.