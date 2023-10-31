Уйти нельзя остаться: Hyundai и Kia запутались в русских знаках препинания

Казалось бы, еще в середине сентября нынешнего года наступила ясность. Да, Hyundai продает питерский завод, закрывая таким образом тему своего присутствия на российском рынке. Это поспешил подтвердить и глава Минпромторга Денис Мантуров, которого процитировал РБК: «У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания».

Прощание кореянки?

Подобного рода финал тут же вызвал серьезные сомнения. Самым вероятным претендентом на покупку предприятия всевозможные автомобильные эксперты называли дилерский холдинг «Авилон». Но тот с большим трудом подходит на роль нового хозяина питерских цехов, поскольку до сих пор не может справиться со свалившимся к нему прямо в руки наследством Volkswagen. Куда ему взваливать на себя еще один неподъемный груз?

К тому же в начале октября дровишек в топку недоверия подкинул телеграм-канал Mash. Ссылаясь на какие-то свои источники (джентльменам положено, как известно, верить на слово), он сообщил, что Kia и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до конца 2023 года.