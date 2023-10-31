Уйти нельзя остаться: Hyundai и Kia запутались в русских знаках препинания

Казалось бы, еще в середине сентября нынешнего года наступила ясность. Да, Hyundai продает питерский завод, закрывая таким образом тему своего присутствия на российском рынке. Это поспешил подтвердить и глава Минпромторга Денис Мантуров, которого процитировал РБК: «У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания».
Прощание кореянки?
Подобного рода финал тут же вызвал серьезные сомнения. Самым вероятным претендентом на покупку предприятия всевозможные автомобильные эксперты называли дилерский холдинг «Авилон». Но тот с большим трудом подходит на роль нового хозяина питерских цехов, поскольку до сих пор не может справиться со свалившимся к нему прямо в руки наследством Volkswagen. Куда ему взваливать на себя еще один неподъемный груз?
К тому же в начале октября дровишек в топку недоверия подкинул телеграм-канал Mash. Ссылаясь на какие-то свои источники (джентльменам положено, как известно, верить на слово), он сообщил, что Kia и Huyndai полностью закроют свой бизнес в России до конца 2023 года.
«Саня останется с нами»?
Обыватели не успели удивиться и расстроиться этому суровому вердикту, как в тот же день он был опровергнут «Известиями», которые выступили безапелляционно:
– Автопроизводители Kia и Hyundai не планируют покидать российский рынок. Об этом 4 октября заявили дилеры компаний в России. Собеседники отметили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается в штатном режиме, а обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идет «согласно регламенту»…
О производственной части бизнеса «Известия» не сказали ни слова, но 30 октября этот вопрос осветил Interfax:
– Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ХММР) продлил простой до декабря, сообщили «Интерфаксу» в Центре занятости населения Петербурга. Тут заявили, что «компания уведомила о режиме простоя на предприятии по 30 ноября 2023 года»…
Мышь в родах
Складывается впечатление, что корейцы мечутся как мышь в родах. Их можно понять. После введенных против России санкций в марте 2022 года, питерский завод остановил конвейер якобы из-за проблем с поставкой запчастей и невозможности вести нормальную международную финансовую деятельность. С того самого момента прибыли он не приносит, а совсем даже наоборот, разоряет компанию.
По итогам 2022 года Hyundai получил 18,8 млрд. руб. чистых убытков вместо 11,2 млрд. руб. прибыли годом ранее. Естественно, пошли разговоры о скорой продаже этого чемодана без ручки. Южнокорейская газета Dong-ailbo еще 18 октября прошлого года с непременной ссылкой на свои источники (ну а как же иначе) заявила, что в Hyundai рассматривает подобный вариант.
После этой публикации минул почти год, а корейцы продолжают как ни в чем ни бывало копить убытки, не предпринимая никаких резких телодвижений для изменения ситуации в лучшую для себя сторону. Никаких официальных заявлений о намерениях компании от ее руководителей нет — одни лишь только ссылки журналистов на мифические источники.
Хорошо известно, что на Южную Корею оказывает колоссальное давление заокеанский патрон, вынуждая ее разрывать взаимовыгодные экономические связи с Россией. Но если бы корейцы решились уйти, то давно бы ушли. Но они прекрасно понимают, каких трудов и каких финансовых вложений им будет стоить возвращение. Освободившуюся нишу уже сейчас занимают китайцы, продукция которых вполне конкурентоспособна, а через пару лет она превзойдет по качеству корейскую.
Вот и вынуждены топ-менеджеры Hyundai извиваться ужом, чтобы не вызвать гнева США и в то же время не порвать окончательно с весьма сладким российским рынком. Однако попытка усидеть на двух стульях пока никого до добра не доводила.