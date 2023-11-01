«Ё-мобиль» 2.0, или Почему электрокару «Атом» светит бесславный конец

В нынешних непростых условиях российскую власть должны, казалось бы, волновать более важные проблемы, чем лоббирование привнесенной извне электромобильной повестки. Однако же, нет. Тридцатилетнее покорное следование западным трендам и четко сформировавшееся убеждение, что там всегда правы, не дает нашим чиновникам вырваться из удушающих объятий «правильных» концепций.

Не хочешь — заставим

В интервью «РГ» глава МинпромторгаДенис Мантуров перечислил все достижения страны на этом поприще: «В 2022 году стартовали несколько ключевых российских проектов — запуск производства электромобилей Evolute, производство электромобилей на Москвиче. В этом году к ним присоединилась компания Электромобили Мануфэкчуринг Рус с электрогрузомобилями на базе УАЗ Профи. Кроме того, ожидается запуск производства электромобилей на мощностях заводов АВТОТОР, Соллерс и АВТОВАЗа. Продолжается работа над запуском проектов E-Neva и Атом… К 2035 году доля электромобилей на российском рынке может достигнуть 25%».

Сейчас доля электрокаров в российских продажах мизерна — по итогам 9 месяцев она составила всего 1,1%. Но всем, кто зависит от властного финансово-экономического блока, все равно приходится соответствовать. Поэтому совершенно неудивительно, что блок автобизнеса банка «Открытие» замутил социологическое исследование, призванное обосновать правильность выбранного пути.

Согласно соцопросу, о твердом желании купить «электричку» заявили 25% респондентов. Какое чудесное совпадение с мантуровскими прогнозами! Не готовы покупать электрокар 40%. Но тут оно как: не хочешь — заставим. Дальше еще интереснее: 82% готовы потратить на электромобиль менее 2 миллионов рублей — это где ж они такие цены видели? И лишь 24% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания. Наконец, главное. Опрос проводился среди 3000 мужчин и женщин в стране, чье население составляет по оценкам Росстата 146 446 424 человека. Весьма репрезентативная выборка.