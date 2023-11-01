«Ё-мобиль» 2.0, или Почему электрокару «Атом» светит бесславный конец

В нынешних непростых условиях российскую власть должны, казалось бы, волновать более важные проблемы, чем лоббирование привнесенной извне электромобильной повестки. Однако же, нет. Тридцатилетнее покорное следование западным трендам и четко сформировавшееся убеждение, что там всегда правы, не дает нашим чиновникам вырваться из удушающих объятий «правильных» концепций.
Не хочешь — заставим
В интервью «РГ» глава МинпромторгаДенис Мантуров перечислил все достижения страны на этом поприще: «В 2022 году стартовали несколько ключевых российских проектов — запуск производства электромобилей Evolute, производство электромобилей на Москвиче. В этом году к ним присоединилась компания Электромобили Мануфэкчуринг Рус с электрогрузомобилями на базе УАЗ Профи. Кроме того, ожидается запуск производства электромобилей на мощностях заводов АВТОТОР, Соллерс и АВТОВАЗа. Продолжается работа над запуском проектов E-Neva и Атом… К 2035 году доля электромобилей на российском рынке может достигнуть 25%».
Сейчас доля электрокаров в российских продажах мизерна — по итогам 9 месяцев она составила всего 1,1%. Но всем, кто зависит от властного финансово-экономического блока, все равно приходится соответствовать. Поэтому совершенно неудивительно, что блок автобизнеса банка «Открытие» замутил социологическое исследование, призванное обосновать правильность выбранного пути.
Согласно соцопросу, о твердом желании купить «электричку» заявили 25% респондентов. Какое чудесное совпадение с мантуровскими прогнозами! Не готовы покупать электрокар 40%. Но тут оно как: не хочешь — заставим. Дальше еще интереснее: 82% готовы потратить на электромобиль менее 2 миллионов рублей — это где ж они такие цены видели? И лишь 24% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания. Наконец, главное. Опрос проводился среди 3000 мужчин и женщин в стране, чье население составляет по оценкам Росстата 146 446 424 человека. Весьма репрезентативная выборка.
«Атомный» проект
В связи с этим невозможно не вспомнить еще один недавний информационный вброс. Его сделали в начале месяца представители АО «Кама», разрабатывающего проект российского электромобиля «Атом». Они заявили агентству РИА «Новости», что уже собрали 36 000 оплаченных предзаказов на свое детище.
Другими словами, в нашей богоспасаемой стране нашлись доверчивые простаки в товарном количестве, соответствующем дееспособному населению такого города как Лобня. Они готовы были внести предоплату в 7000 рублей — не такие уж большие деньги, но за что? За весьма компактный городской автомобильчик, у которого в открытых данных находятся только габариты. Начало производства «Атома» планируется на 2025 год, но это неточно. Технические характеристики и цена вообще неизвестны.
Финансовая поддержка проекта также вызывает недоумение. Несложно посчитать, что с поклонников АО «Кама» собрала порядка 250 миллионов. Для автопрома такая сумма — мизер, замечает «Известиям» автоэксперт Сергей Бургазлиев. На эти деньги с большой натяжкой можно приобрести, например, роботов для сварки машин. Не могут спасти ситуацию и инвестиции от главы КамАЗа Сергея Когогина и Рубена Варданяна, поддержавших проект на старте — они вложили каждый по $1 млн.
Количество жаждущих поддержать отечественный электропром кажется слегка преувеличенным пресс-службой «Камы», однако нельзя сказать, чтобы оно было невероятным. Тут можно вспомнить блистательный проект «Ё-мобиля», за первые двое суток подписки набравшего 60 000 предзаказов, а за три месяца — около 200 000 заявок. Другое дело, что мы все помним бесславный коней детища Михаила Прохорова.