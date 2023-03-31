Почему генералы российского автопрома уже проиграли битву за электромобили в России

В феврале доля машин на электротяге достигла в РФ 1%. В целом — смешная величина, но нужно помнить, что еще год назад она была втрое меньше. В феврале 2022-го на российском рынке она составляла 0,3%, а десять лет назад, по итогам 2013 года — лишь 0,0035%. То есть за 10 лет выросла почти в 300 раз и по мнению экспертов — это не предел.

– В ближайшие годы мы можем увидеть дальнейший рост и увеличение рынка электрокаров до 2—3%, — убежден директор аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков. — Но это все равно мало. Даже в Москве электромобилей почти не видно. Да, рынок на стадии формирования, и он постоянно будет меняться также, как год от года меняется топ самых продаваемых электромоделей. Однако говорить о том, что электрокары в ближайшее время станут массовым личным транспортом пока не приходится…

С экспертом согласен и Ян Хайцеэр — президент «Национального автомобильного союза», сравнивший перспективы массовой электромобилизации в РФ с гипотетическими подсчетами о том, сколько каратных алмазов может себе позволить приобрести среднестатистический гражданин России:

– Первые покупатели «электричек» были воодушевлены модной идеей и было просто круто ездить на «Тесле». Но это касается достаточно богатых людей. Плюс, когда эта история только начиналась, в той же Европе им предлагались различные преференции. У нас же совсем другая ситуация — других денег стоит топливо, бензин и электричество сопоставимы по цене, еще есть недорогой газ…