Почему российский бизнес не спешит пересаживаться на китайские автомобили

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2023-году лишь менее 30% от всех проданных машин ушли во владение юридических лиц. Все остальное попало в семейные гаражи «физиков». «Юрикам» отчего-то новое китайское предложение не очень понравилось, поэтому надежды продавцов восточной техники оперативно занять корпоративные парки и быстро выдавить оттуда старожилов не оправдались.

Таксисты на этот «скользкий путь» нехотя ступили, у них выбора не было, а вот те, кто располагал возможностью хотя бы минимальной вариативности — остался при своих. Проще говоря, машины из лизинга были выкуплены, их обслуживание налажено на своих мощностях, а срок эксплуатации — продлен. Похоже, коммерсанты не очень доверяют новым игрокам рынка. Что, кстати говоря, особенно отчетливо видно на примере комтранса.