Почему российский бизнес не спешит пересаживаться на китайские автомобили

Фото globallookpress.com
Прошлогоднее оживление российского авторынка — продано чуть более миллиона легковых авто и около трехсот тысяч единиц легкого коммерческого транспорта — должно, по идее, вселять в соотечественников уверенность на скорое возвращение к докризисным показателям автопродаж. Однако судя по поведению коммерческих структур, в которых принято считать каждую копейку и оценивать риски, машины из КНР — не тот вариант, в который можно вкладываться. Впрочем, судите сами.
Эдуард Раскин

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2023-году лишь менее 30% от всех проданных машин ушли во владение юридических лиц. Все остальное попало в семейные гаражи «физиков». «Юрикам» отчего-то новое китайское предложение не очень понравилось, поэтому надежды продавцов восточной техники оперативно занять корпоративные парки и быстро выдавить оттуда старожилов не оправдались.

Таксисты на этот «скользкий путь» нехотя ступили, у них выбора не было, а вот те, кто располагал возможностью хотя бы минимальной вариативности — остался при своих. Проще говоря, машины из лизинга были выкуплены, их обслуживание налажено на своих мощностях, а срок эксплуатации — продлен. Похоже, коммерсанты не очень доверяют новым игрокам рынка. Что, кстати говоря, особенно отчетливо видно на примере комтранса.

  • Слайд АЕБ.
  • Слайд АЕБ.

В сегменте легких коммерческих автомобилей традиционно лидирует «Газель». За ней идет УАЗ со своими поделками, значительная часть которых идет в зону СВО. Ульяновцам на пятки наступает «Соболь», представляющий из себя самую маленькую «Газель». Далее чередуются новоявленные Sollers с коммерческими модификациями LADA, а замыкает десятку единственный «чистый» представитель Поднебесной — DFM Captain-T со 158 проданными машинами.

И такая «разблюдовка» более чем понятна, ведь комтранс — это про стоимость обслуживания и содержания, из которого вытекает цена на километр, а также про время вынужденного простоя в ожидании сервиса. И по этим показателям, похоже, китайцы проигрывают вчистую. Делаем выводы…

автопродажи, авторынок, кризис, китайские авто, коммерческий транспорт, санкции
12 января 2024
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