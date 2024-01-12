Почему сильный мороз особенно опасен для китайских «роботов» и вариаторов

Типичная современная китайская легковая машина на российском рынке оснащена либо вариатором, либо роботизированной КП с двумя сцеплениями. Причем среди продаваемых у нас сейчас китайских легковушек огромную долю занимают модели, изначально предназначавшиеся исключительно для внутреннего рынка КНР. Речь в данном случае идет не только о наличии или отсутствии в их комплектациях тех или иных «зимних» опций вроде подогрева лобового стекла или руля. Это, конечно, важный аспект, но не критичный для эксплуатации автомобиля.

Дело в том, что зачастую китайские поставщики не заморачиваются по поводу куда более серьезных вещей. А именно параметров технических жидкостей в ТС. Мало кто из автовладельцев отдает себе отчет, что масло в «роботе» или рабочая жидкость в вариаторе, точно так же как и моторная смазка, обладают четкими характеристиками вязкости, зависящими от температуры. То есть имеют свойство густеть при охлаждении и становиться менее вязкими при нагреве. В рассматриваемом нами случае интересен именно «морозный» аспект. Далеко не все китайские автопроизводители уделяют ему должное внимание. Российские климатические условия требуют, чтобы «жижа» в КП любого типа не теряла текучесть как минимум до −50ºС.