Почему сильный мороз особенно опасен для китайских «роботов» и вариаторов

Типичная современная китайская легковая машина на российском рынке оснащена либо вариатором, либо роботизированной КП с двумя сцеплениями. Причем среди продаваемых у нас сейчас китайских легковушек огромную долю занимают модели, изначально предназначавшиеся исключительно для внутреннего рынка КНР. Речь в данном случае идет не только о наличии или отсутствии в их комплектациях тех или иных «зимних» опций вроде подогрева лобового стекла или руля. Это, конечно, важный аспект, но не критичный для эксплуатации автомобиля.
Дело в том, что зачастую китайские поставщики не заморачиваются по поводу куда более серьезных вещей. А именно параметров технических жидкостей в ТС. Мало кто из автовладельцев отдает себе отчет, что масло в «роботе» или рабочая жидкость в вариаторе, точно так же как и моторная смазка, обладают четкими характеристиками вязкости, зависящими от температуры. То есть имеют свойство густеть при охлаждении и становиться менее вязкими при нагреве. В рассматриваемом нами случае интересен именно «морозный» аспект. Далеко не все китайские автопроизводители уделяют ему должное внимание. Российские климатические условия требуют, чтобы «жижа» в КП любого типа не теряла текучесть как минимум до −50ºС.
В Китае же подавляющее большинство автомобилей эксплуатируется при гораздо более высоких температурах. Поэтому в их трансмиссиях обычно используются более дешевые жидкости, загустевающие уже при −30ºС. В российских реалиях это приводит к тому, что даже при 20-градусном морозе их вязкость становится слишком велика для нормальной работы КП. Но автовладелец, запустив мотор машины с такой консистенцией жидкости в вариаторе или масла в «роботе», не подозревает об этом. И трогается с места, заставляя агрегат работать на сметанообразной субстанции.
Индикатором подобного состоянии дел в трансмиссии могут служить крайне медленное переключение передач, толчки, запах «паленого сцепления». Так продолжается, пока механизм не прогревается и масло (либо жидкость в вариаторе) не достигает нормальной рабочей температуры. А до этого момента оно не выполняет одну из своих главных обязанностей: не защищает трансмиссию от скоропостижного износа.
Именно поэтому владельцу «китайца» с автоматической трансмиссией любого типа следует крайне нежно и осторожно обращаться с педалью газа в течении хотя бы первых 10 минут поездки, когда на улице заметно меньше −10ºС. Если «давить на гашетку» сразу после старта, КП потребует серьезного ремонта гораздо раньше, чем даже наступит установленный производителем срок первой замены в ней рабочей жидкости.