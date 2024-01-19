Сэкономим или разоримся: вся правда об обслуживании автомобилей Москвич

Российский рынок новых автомобилей худо-бедно восстановился: дефицита машин нет, предложений на любой вкус и кошелек — масса. Покупатель снова может выбирать, а потому производители и дилеры в большинстве своем запускают всевозможные акции, позволяющие ощутимо сэкономить. И в этом смысле крайне любопытны спецпредложения столичного автозавода — например, Москвич 3 можно взять со скидкой до 490 000 рублей (с Trade In и кредитом). Новенький кроссовер за 1 830 000 целковых — разве плохо?

По нынешним меркам — очень хорошо! Но что с этим автомобилем делать дальше — как его обслуживать? Не разорит ли он в первые же пару лет после покупки? Не будет ли проблем с запчастями? А если возникнет потребность в кузовном ремонте — сколько придется ждать деталь, а потом и сами восстановительные работы?

Вопросов много, и все они для потенциального покупателя действительно важны. С экранов телевизоров и баннеров в Интернете нам говорят, что никаких сложностей с обслуживанием Москвича случиться не может. Но так ли это на самом деле? Чтобы найти ответ на этот вопрос, портал «АвтоВзгляд» пообщался с представителями дилерских центров, внимательно изучил регламент регулярных ТО и даже поговорил с реальным владельцем кроссовера Москвич 3.