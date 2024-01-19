Сэкономим или разоримся: вся правда об обслуживании автомобилей Москвич

Российский рынок новых автомобилей худо-бедно восстановился: дефицита машин нет, предложений на любой вкус и кошелек — масса. Покупатель снова может выбирать, а потому производители и дилеры в большинстве своем запускают всевозможные акции, позволяющие ощутимо сэкономить. И в этом смысле крайне любопытны спецпредложения столичного автозавода — например, Москвич 3 можно взять со скидкой до 490 000 рублей (с Trade In и кредитом). Новенький кроссовер за 1 830 000 целковых — разве плохо?
По нынешним меркам — очень хорошо! Но что с этим автомобилем делать дальше — как его обслуживать? Не разорит ли он в первые же пару лет после покупки? Не будет ли проблем с запчастями? А если возникнет потребность в кузовном ремонте — сколько придется ждать деталь, а потом и сами восстановительные работы?
Вопросов много, и все они для потенциального покупателя действительно важны. С экранов телевизоров и баннеров в Интернете нам говорят, что никаких сложностей с обслуживанием Москвича случиться не может. Но так ли это на самом деле? Чтобы найти ответ на этот вопрос, портал «АвтоВзгляд» пообщался с представителями дилерских центров, внимательно изучил регламент регулярных ТО и даже поговорил с реальным владельцем кроссовера Москвич 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Начнем с самого главного — с того, без чего ни один даже самый «счастливый» автомобиль обойтись не может: с технического обслуживания. И здесь первым делом хочется выразить «респект» столичному автозаводу за то, что он разместил всю информацию о регламентных работах на своем официальном сайте. Буквально пара кликов, и ты видишь перечень обязательных и рекомендованных операций, а также их стоимость. И почему раньше никто из производителей до этого не додумался? Реально ведь удобно!
Поскольку самой продаваемой моделью Москвича является бензиновый кроссовер с индексом 3, его в качестве примера и возьмем. Автомобиль с механической коробкой передач: ТО−1 — 10 000 рублей. В эту сумму входит замена моторного масла и масляного фильтра, а также проверка машины по 22 пунктам. Для сравнения: за первую инспекцию бюджетного, казалось бы, седана Volkswagen Polo один столичный дилер просит 25 000 «деревянных».
Что же касается работ в рамках самого дорогого, шестого ТО, то они владельцу Москвича 3 обойдутся в 26 200 рублей. Эта инспекция подразумевает, помимо «масляного сервиса», замену воздушного и салонного фильтра, а также свечей зажигания. Плюс, опять же, проверка автомобиля — уже по 24 пунктам. А дополнительно, за 3700 целковых, можно освежить тормозную жидкость — это рекомендуется делать каждые 2 года или 40 000 пробега.
Как вы, наверное, уже поняли, цены на техническое обслуживание у Москвича едины для всей дилерской сети, которая, к слову, сегодня насчитывает 83 точки в 55 городах России. И это тоже огромный плюс — не нужно перед каждой инспекцией обзванивать автосалоны, чтобы выяснить, где дешевле. В автосалоны, кстати, вообще звонить не нужно: записаться на ТО можно там же, на официальном сайте, указав предпочтительный техцентр, желаемое время визита и свои контактные данные. Очередей нет — можно попасть в сервис в тот же день.
СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ
Мастера-консультанты двух столичных дилерских центров, в которых побывал портал «АвтоВзгляд», не очень охотно говорили о воображаемых ситуациях, требующих слесарного ремонта (мы прикидывались тайными покупателями, присматривающимися к Москвичу 3). А это наводит на мысль, что с этими самыми ситуациями они сталкиваются не так часто — согласитесь, если бы кроссоверы ломались постоянно, цены и сроки отскакивали бы у них от зубов…
Но вернемся к нашей теме. Итак, хоть приемщики и не называли точные цифры и сроки, они заверили, что все запчасти на дилерских складах есть (это — жесткое требование автозавода), ждать их не придется. Если ремонт понадобится «чисто механический», то и на него зачастую можно попасть прямо в день обращения. С «электрической» жалобой бывает сложнее, но и это — вопрос пары дней.
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
Кузовной ремонт — тема, волнующая потенциальных покупателей особенно остро. С утра до вечера автомобилистов «кошмарят» в социальных сетях историями о дефиците деталей, нехватке квалифицированного персонала, многонедельных очередях. Многие из них, к сожалению, правдивы, но у Москвича, как нам сказали в одном официальном кузовном сервисе, и с этим никаких трудностей не наблюдается.
Самые ходовые запчасти в наличии имеются. Если речь пойдет о какой-то редкой детали, то ее, возможно, придется подождать — до 2—3 недель. Но это не страшно: вспомните, что владельцы европейских машин — тех брендов, что покинули нашу страну — ждут иной раз по полгода. Что по цене? Скажем, покраска бампера «под ключ», как нам объявил один столичный «официал», выудит из кошелька без малого 20 000 рублей. Да, в гараже у «дяди Васи» будет дешевле, но авторизованный дилер — это, как ни крути, строгие регламенты и высокая ответственность.
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
Быть может, вы помните, что у приличных европейских, японских, корейских и американских автобрендов были собственные ассистанс-программы, так вот у Москвича «Помощь на дорогах» тоже есть. И, что примечательно, действует она не один и не два года с момента приобретения автомобиля, а три, или 100 000 км пробега — что наступит ранее. Услуги по договору бесплатные, обращаться на горячую линию можно круглосуточно.
Что за услуги? Техническая помощь на месте или эвакуация в ближайший дилерский центр — если проблема возникла не вследствие ДТП, а «просто так». Вышедший из строя автомобиль доставят в официальный сервис, даже если он сломается за городом (200 км от границ населенного пункта безвозмездно, остальные — за доплату). Кроме того, всегда можно рассчитывать на консультацию с мастером по телефону — иногда и этого достаточно для решения проблемы.
Обратиться за «Помощью на дороге» довелось соседке автора этих строк. Она, пересевшая на Москвич 3 со старенького «Шевроле», заметила, что ее кроссовер «залипает» на светофорах — отказывается трогаться с места, когда водитель начинает отпускать педаль тормоза. Перепугавшись, позвонила на горячую линию и буквально через полторы минуты узнала о существовании функции Autohold у электронного «ручника»… Конечно, ситуация несерьезная, чтобы делать какие-либо выводы о работе сервиса (других просто не было), но тем не менее. Полторы минуты!
ВЫВОД
По итогу наших поездок в дилерские центры, изучения официального сайта бренда и беседы с той самой соседкой могу сделать следующий вывод. К автомобилям Москвич можно относиться как угодно — симпатизировать им или нет, — но факт остается фактом: уровень клиентского сервиса марки действительно высок. Конечно, нет предела совершенству, но то, что мы видим сейчас (меньше, чем через полтора года после начала продаж), впечатляет. Остается лишь надеяться, что отечественный производитель и дальше будет радовать клиентов, не сбавляя, а только набирая обороты.