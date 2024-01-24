Автомобилистам «закрутят гайки» после мартовских выборов президента

На существование скрытых от глаз обывателя законотворческих течений, которые, как ожидается, «всплывут» на свет божий ближе к лету текущего года, слегка намекнуло недавнее неожиданное заявление МВД. В нем говорится о старте сбора предложений для подготовки новой редакции ПДД. Большинство рядовых автомобилистов наверняка пропустили это непонятное сообщение мимо ушей.
И совершено зря. Поскольку оно доказывает, что власти намерены полностью перетряхнуть существующие сейчас «правила игры» на российских дорогах. Неясно, что именно стало триггером для запуска процесса реформ именно сейчас. Да это и не важно. Главное, что он уже идет. И судя по всему, ничего хорошего автомобилистам страны грядущие изменения не принесут.
Детали обсуждения в чиновничьих кругах тщательно скрываются от общественного внимания. Что означает одно: предлагаемые новеллы могут заметно взбудоражить общественное мнение. Между тем, повторим, у нас у всех сейчас выборы президента на носу — через каких-то полтора месяца. И тем, кто отвечает за их гладкое проведение совсем ни к чему сейчас любые волнения электората.
Зато в тематических телеграм-каналах уже хватает предсказаний, что параллельно с реформой ПДД в разы поднимутся штрафы за езду без ОСАГО, за шум от автомобиля, возродится кара за превышение средней скорости и прочее.
Портал «АвтоВзгляд» не стал совсем уж глубоко нырять в пучину алармистских предсказаний на тему дорожного «преступления и наказания». В очередном выпуске нашего традиционного подкаста мы разобрали лишь наиболее вероятные из ожидаемых нами в текущем году изменений ПДД — послушать его можно здесь.