Автомобилистам «закрутят гайки» после мартовских выборов президента

Детали обсуждения в чиновничьих кругах тщательно скрываются от общественного внимания. Что означает одно: предлагаемые новеллы могут заметно взбудоражить общественное мнение. Между тем, повторим, у нас у всех сейчас выборы президента на носу — через каких-то полтора месяца. И тем, кто отвечает за их гладкое проведение совсем ни к чему сейчас любые волнения электората.

Зато в тематических телеграм-каналах уже хватает предсказаний, что параллельно с реформой ПДД в разы поднимутся штрафы за езду без ОСАГО, за шум от автомобиля, возродится кара за превышение средней скорости и прочее.

Портал «АвтоВзгляд» не стал совсем уж глубоко нырять в пучину алармистских предсказаний на тему дорожного «преступления и наказания». В очередном выпуске нашего традиционного подкаста мы разобрали лишь наиболее вероятные из ожидаемых нами в текущем году изменений ПДД — послушать его можно здесь.