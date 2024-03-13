Porsche хочет, но не может расстаться с активами в России

Легенда немецкой автомобильной промышленности переживает не лучшие времена. Сначала Porsche заявила о переезде из Европы в США, а сейчас выяснилось, что уже год компания безуспешно пытается избавиться от своих активов в России.

Официальную деятельность в РФ марка прекратила в 2022 году и с тех пор никак не может найти новых владельцев на три свои компании. У Porsche уже больше года не получается продать ООО «Порше Руссланд» (официальный импортер и дилер Porsche в России), ООО «Порше Центр Москва» (дилер), а также ООО «Порше Финансовые услуги Руссланд» — в конце 2022-ого по всем фирмам был зафиксирован убыток в 25 млн. евро и шли переговоры о продаже с неназванным инвестором, но они не увенчались успехом.

Подводя итоги 2023 финансового года, немецкий автопроизводитель прямо признал провал сделки. Ожидалось, что в первом квартале прошлого года будет проведена юридическая передача права собственности, но в итоге из-за «внешних факторов» договор так и не был подписан.Однако Porsche не теряет надежды избавиться от российских активов до конца 2024-ого. Договоренности с потенциальным инвестором не раскрываются, но ранее сообщалось, что Porsche планировала сохранить за собой опцион на обратный выкуп активов не ранее, чем через пять, и не позднее, чем через десять лет после продажи.