Как налеты украинских беспилотников подстегивают российские цены на бензин

Пожалуй, все отечественные автовладельцы отлично помнят топливный кризис, случившийся в нашей стране прошлым летом. В 2024 году власти стараются заранее ликвидировать предпосылки к повторению чего-то подобного. В этом деле им могут сильно навредить атаки украинских беспилотников.

Ночь на 12 марта в ряде областей России прошла громко – ПВО сбивала украинские ракеты и дроны. Утром Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 25 хохлятских летающих бомб. Судя по всему, укронацисты теперь целят в российскую систему переработки и распределения нефти и нефтепродуктов. В Орле дрон поджег нефтебазу. И, что куда серьезней, другая тарахтелка со взрывчаткой долетела таки до Нижнего Новгорода и поразила завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Это крупное предприятие, превращающее в нефтепродукты порядка 5% всей российской нефти. Верней – превращавшее.

Напомним, что в начале 2024 года там сломалась одна из двух крекинговых установок, на которых делают моторное топливо. А в связи с более ранней аварией другая установка сильно снизила свою производительность.

Специалисты отрасли утверждали, что из-за антироссийских санкций ремонт вышедшего из строя оборудования удастся закончить в лучшем случае к началу будущего лета. В связи с образовавшимся дефицитом горючего, на рынке Центральной России поползли вверх прайсы на бензин. Но власти купировали угрозу нового скачка цен на легкое топливо, резко ограничив с 1 марта его экспорт из РФ, параллельно увеличив норматив продажи дизеля на бирже до 16%.

Но похоже, что этого будет мало. Согласно неофициальным данным, сегодня утром вражеский безпилотник поразил на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» установку АВТ («атмосферно-вакуумная трубчатка»).

Фото: globallookpress.com

Это ключевое оборудование в техпроцессе нефтепереработки. Именно в нем с помощью трубчатого теплообменника нефть разогревается примерно до 350ºС перед тем, как попасть в ректификационную колонну. Где из нее и получают различные фракции – в том числе прямогонный бензин, дизтопливо, керосин и прочие продукты первичной нефтепереработки.

Когда нечем нефть нагревать, весь техпроцесс останавливается. На официальном сайте «Лукойл» имеется сообщение об инциденте на НПЗ компании в Кстове. Но без каких-либо подробностей. Таким образом, если информация о поражении АВТ-установки имеет под собой основания, предприятие будет вынуждено свернуть выпуск продукции. Что сами понимаете, каким образом отразится на рынке нефтепродуктов.

Торги 12 марта на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже уже продемонстрировали резкий скачок котировок моторного топлива – в среднем на 1,3% по АИ-92 (до 49 897 руб. за тонну) и АИ-95 (до 61 861 руб. за тонну). При том, что все последние дни горючее там активно дешевело после ограничения экспорта. Таким образом, ночная террористическая атака на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» вновь запустила тенденцию роста оптовых цен, которая рано или поздно «перетечет» на АЗС.

Кроме того надо иметь в виду, что почти на любом отечественном НПЗ может в любой момент случиться «черный лебедь» в виде поломки какого-нибудь оборудования, поставки которого в Россию крайне затруднены западными санкциями. Ведь оно не молодеет, как говорится. Не дай Бог, ближайшей весной-летом «крякнет» (даже без вмешательства хохлятских дронов!) какой-нибудь из российских НПЗ! Мало не покажется никому...