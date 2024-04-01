Сколько сейчас на самом деле должен стоить китайский кроссовер-трехлетка

На российском вторичном авторынке среди относительно «свежих» машин все громче заявляют о себе модели из Поднебесной. Портал «АвтоВзгляд» решил создать свой ценовой индикатор, который будет полезен потенциальным покупателям.

Отечественный рынок подержанных авто мониторят сразу несколько профильных организаций. Маркетплейсы и крупные автоторговые компании также следят за ситуацией. И время от времени крохи собираемой ими информации просачиваются в СМИ и соцсети в виде пресс-релизов, становясь таким образом достоянием широкой публики. Но нюанс в том, что таблицы и тренды, фигурирующие в подобных публикациях, не несут, как правило, практической пользы для рядового автовладельца. Сообщения с точными процентами подорожания ТС того или иного типа добавляют информации, но не вносят ясности.

И портал «АвтоВзгляд» решил ввести собственный рыночный индикатор, максимально информативный для любого автовладельца. Условно назовем его «индексом доступности». Он будет показывать, сколько нужно иметь в кошельке денег, чтобы рассчитывать на покупку китайского подержанного автомобиля в действительно хорошем состоянии. Текущая среднерыночнаяя цена ТС интересующего нас типа — хороший ориентир в таком вопросе.

Паркетники в нашей стране продолжают пользоваться неугасимой любовью автовладельцев. Самые доступные из них относятся к компактному классу. У каждого из брендов «большой китайской тройки» на отечественном рынке в модельной линейке присутствует относительно небольшой «кросс». Причем уже достаточно давно. Что позволило сформировать на вторичном рынке достойную для исследования предложения массу.

Поэтому в фокусе нашего внимания оказались компактные Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. Все они неплохо продаются или продавались в российских автосалонах на протяжении последних лет и потому их хватает «на вторичке».

0/0 Фото: Haval

Методика вычисления нашего «индекса доступности» компактного кроссовера-трехлетки проста. Мы прибегаем к открытой информации, предоставляемой любому желающему парой крупных автомобильных маркетплейсов: auto.ru и avito.ru. Задаем в их поиске каждую из трех вышеназванных моделей, ограничив выдачу результатов исключительно выпущенными три года назад экземплярами. Нас интересуют цены каждого кроссовера из первой найденной десятки для каждой из трех моделей.

Среднее арифметическое этого набора «ценников» дает нам представление о сумме в рублях, которую можно считать адекватной рыночной ценой компактного китайского кроссовера возрастом 3 года.

В частности мы выяснили, что текущие цены на трехлетние Haval Jolion укладываются в диапазон 1,66-2,12 млн. рублей — в зависимости от пробега, комплектации и прочих параметров машины. Что дает средний ценник такого кроссовера на уровне 1,92 млн. рублей. У Geely Coolray разброс «хотелок» продавцов примерно такой же: от 1,75 млн. до 2,18 млн. рублей. Средняя стоимость — 1,96 млн. рублей. Chery Tiggo 4 чуть дешевле. Рынок предлагает их в диапазоне 1,3-2,05 млн. рублей. Что дает среднюю цену модели на уровне 1,7 млн. рублей.

На основании этих данных мы выводим, что «индекс доступности» компактного китайского кроссовера, выпущенного три года назад, составляет порядка 1,86 млн. рублей. Такая сумма в кармане потенциального покупателя означает, что на данный момент у него есть все шансы приобрести авто подобного класса в хорошем состоянии.