Как сегодня можно очень сильно сэкономить на ремонте японского автомобиля

Несмотря на повальное бегство из России большинства автопроизводителей, многие из них в полный рост продолжают обслуживать и ремонтировать проданные у нас ранее машины. Портал «АвтоВзгляд» подсчитал, во сколько примерно встанет ремонт «японца» после аварии «средней тяжести», и как при этом можно минимизировать расходы…

В качестве «донора» мы выбрали Suzuki Jimny. В том числе и потому, что эта марка официально из России не уходила. То есть, если и не торгует новыми авто, то продолжает оказывать какую-никакую поддержку своим дилерам. Иными словами, на внедорожник вполне реально без долгих ожиданий найти качественные и главное – оригинальные кузовные элементы. В этом предположении мы не ошиблись, однако оказалось, что куда выгоднее ремонтировать «Сузуки» в независимых СТО. Но обо всем по порядку…

По нашей легенде, японский «вездеход» попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие, повредив переднее крыло, бампер, капот, фару и ветровое стекло. В одном из официальных дилерских центров нам оценили все названные детали, но предупредили, что пойдут на ремонт машины только в случае починки в своем техцентре.

В общем, расклад получился такой. Переднее крыло тут стоит 19 960 рублей, бампер – 62 272, капот – 92 108, блок-фара – почти 174 000, лобовое стекло – 83 504. При этом за покраску и установку крыла и бампера просят по 15 000 целковых соответственно, а вот за двойную окраску капота начислили почему-то 25 000. Установка фары обойдется в 5000 руб., а «лобовухи» – в 10 000. Так что на круг только за запасные оригинальные детали придется выложить 431 823 «деревянных». Работу мастера оценили «всего» в 70 000 – на фоне стоимости запчастей просто по-божески. Но в целом – 501 823 рубликов. Печалька…

Фото портала АвтоВзгляд.

Правда, стоимость ремонта можно уменьшить при наличии карты клиента, которая дает возможность скинуть до 15% на запчасти и работу. В нашем случае при таком дисконте на круг получается около 425 000 руб. Уже повеселее, но тем не менее…

И еще перед заказом нужных деталей надо приехать в техцентр на обязательную дефектовку машины, в ходе которой могут всплыть скрытые дефекты и количество заменяемых деталей увеличится. Но и это не все.

На момент заказа все детали оказались в наличие на центральном складе, с которого доставка в ДЦ идет 7-10 дней. Чтобы забронировать все необходимое, надо внести предоплату в размере 30% от общей стоимости компонентов. Только после этого официально начнется ремонтный процесс.

Ясно, что многих клиентов, оказавшихся в такой ситуации, не устроят официальные ценники. И они пойдут другой дорогой. Самое выгодное – найти запчасти неоригинальные или бывшие в употреблении.

Фото портала АвтоВзгляд.

Здесь, скажем так, сколько продавцов – столько и мнений. Некоторые продают даже дороже, чем официалы – видимо, не знают рынка или не ожидают такой сладкой цены от дилера. Тем не менее, нам удалось найти «подержанное» крыло практически в идеальном состоянии за 4000 руб.

На бампере можно здорово сэкономить, купив практически новый примерно за 25 000 руб. или прилично потрепанный за 12 000-15 000. Надо сказать, предложений по «кузовщине» действительно много – на любой вкус и кошелек.

Но еще больше можно выручить с блок-фары, купив почти новую родную оптику всего за 30 000-35 000 руб. (как правило, из Владивостока с доплатой за доставку). Изрядно подержанная фара в среднем обойдется еще в два раза дешевле. Вот на этой позиции экономия получается самая значительная.

Зато на капоте не получится много сбросить – с пробегом и в хорошем состоянии деталь стоит 50 000 руб., а с большим числом недочетов и царапин обойдется еще в два раза дешевле. При этом новый оригинальный капот в Москве стоит от 92 000 до 102 000 руб.

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Ветровое стекло на «Джимни» изначально, видимо, довольно дорогое. Даже родные б/у могут стоить до 60 000-70 000 руб. Впрочем, есть и другой вариант – заказать новое стекло от китайских или российских производителей. Например, деталь от AGC стоит 15 000-20 000 руб., а за «лобовуху» от Benson, ZDG и XYG придется выложить всего от 2500 до 4000.

Таким образом, если ремонт у официалов сегодня не по карману, то использование родных, но б/у деталей обойдется всего в 90 000. А работа мастеров на сторонней СТО – в 50 000. В итоге экономия при индивидуальном ремонте по сравнению с официалами получается трехкратная – 150 000 против 500 000 рублей.