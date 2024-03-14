Начало конца: китайцы окончательно «прижали к ногтю» западный автопром

Китайцы продолжают набирать невероятную скорость по сбыту своей продукции за рубежом, став крупнейшим экспортером автомобилей на планете. По итогам минувшего года поставки «поднебесных» машин на внешние рынки превзошли 5,2 млн. единиц. Американцы с европейцами плачут навзрыд, в конвульсиях бьются и японцы. Похоже, время мирового господства автопрома из КНР настало гораздо раньше, чем ожидалось.

Ключевую роль в эффективном завоевании автосегмента по всему миру, безусловно, сыграла Россия. В прошлом году экспорт легковушек из Китая вырос более, чем в семь раз, в денежном эквиваленте достигнув 11,5 млрд. долларов США. Помимо российского авторынка, азиаты уже подмяли под себя Ближний Восток и Латинскую Америку, а также ряд стран в Тихоокеанском регионе. Активную атаку китайцы ведут и на европейских потребителей.

По словам представителя Ассоциации автостроителей пассажирского транспорта КНР г-на Сюй Хайдуня, к 2030 году за рубежом будет продаваться не менее 8 000 000 ТС родом из Поднебесной. И это без учета машин импортных марок, которые в ряде случаев тоже производятся в Китае. Всепланетным захватом со стороны китайских товарищей озаботились не только локальные автостроители, столь интенсивно теряющие репутацию, клиентов и деньги, но и власти ЕС и США. Если в России решили превратить исконно русский автопром в азиатский, то за границей пока еще брыкаются. Но ключевое тут слово – «пока».

Фото globallookpress.com

Глава Mercedes-Benz Ола Келлениус публично заявил, что настало крайне неопределенное время, вынуждающее пристально следить за действиями китайских автопроизводителей, дабы не пропустить гол в свои ворота. Ведь с повышением качества «поднебесные» модели в полной мере научились соответствовать всем требованиям ЕС к безопасности транспортных средств и жестким экологическим стандартам.

Конечно, топ-менеджеру премиальной марки есть, чего бояться. Особенно учитывая тот факт, что сами немцы не так давно оказались фигурантами скандала с завышением «зеленых» показателей. К слову, помимо Mercedes-Benz, под раздачу попали BMW, Audi и Volkswagen. К китайцам же вопросов не возникло.

А исполнительный директор крупнейшего в мире автоальянса Stellantis Карлос Таварес и вовсе потребовал от властей принятия кардинальных мер – закрыть от китайцев границы, либо оказать мощную финансовую поддержку «аборигенам». По его словам, «для конкуренции с КНР необходимы сопоставимые структуры расходов, повышение собственной конкурентоспособности и ограничение границ».

Фото globallookpress.com

К примеру, в США уже вовсю разрабатывают очередной комплекс мер против экспансии вездесущих азиатов, включая ужесточение заградительных пошлин и требований к ведению деятельности в стране иностранных партнеров (читай – конкурентов). А в Европе на федеральном уровне инициировали самое крупное за последние 10 лет расследование с целью введения громадных штрафных санкций для защиты локального автопрома от дешевого китайского импорта.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто заявила, что не допустит наводнения дешевых автомобилей из КНР, чьи цены искусственно держатся на низком уровне за счет колоссальных государственных субсидий. По всей видимости, западные власти скоро откажутся от бюрократической этики, дабы окончательно не погубить родной, и без того умирающий, автопром. Между тем, в самом Китае ликуют без какого-либо стеснения.

Согласно официальным заявлениям главы министерства торговли по иностранным инвестициям г-на Гао Янг, правительство будет не только помогать местным автобрендам в продвижении на мировой арене, но и активно содействовать в приобретении иностранных марок. Так что вялые потуги Запада из последних сил не превратить свою автоиндустрию в китайскую, явление – кратковременное.