Дорого и не сердито: в Госдуме жестко раскритиковали АВТОВАЗ

Цены на автомобили в России растут, как на дрожжах. Причем конца и края этому процессу нет. И, видимо, не будет. Поднебесная, задравшая до этих самых небес цены на сомнительного качества продукцию, заполонила наш рынок так смачно, что подвинуться пришлось даже доселе непотопляемой LADA. В итоге глава АВТОВАЗа Максим Соколов обратился к властям с просьбой принять меры, стимулирующие российский автопром. Однако его инициативы понравились не всем...

Стремительно продолжает набирать обороты тема повышения утилизационного сбора, о которой на днях заговорил г-н Соколов. По его мнению, ужесточение финансовых мер подтолкнет иностранных автостроителей (читай — китайских) к инвестициям и освоению локальных производств в нашей стране, а также активным партнерским отношениям с российскими компаниями.

На выступлении в Совфеде топ-менеджер предложил втрое увеличить утильсбор, который к 2029 году должен составить 1 000 000 рублей! Иначе говоря, сделать иномарки откровенно неподъемными для потребителей. Ведь не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать, как сильно взлетят цены на импортные модели, которые и сегодня без трех минут пробили потолок.

К гадалке не ходи — вслед за подорожанием заморского автопрома потянется и отечественный. Искусственно или по волшебным экономическим причинам — вопрос риторический. В общем, вопреки известному изречению, автомобиль для российского обывателя фактически стал роскошью, а не средством передвижения.

Фото globallookpress.com

Впрочем, в эпоху СССР народу тоже были массово недоступны автомобили, люди ездили на общественном транспорте и крайне редко на такси. А с учетом того, как в эру санкций и перманентного кризиса мы мощно откатились назад, перспективы вырисовываются точь-в-точь, как в Союзе. Тем более, что отечественный автопром «благодаря» вездесущим китайцам уверенно теряет свои позиции.

На заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле глава АВТОВАЗа отметил: закрывая более трети рынка в штуках, LADA «финансово контролирует долю чуть более 9%, а оставшиеся 90% денежных средств вымываются из России за рубеж, где создается добавленная стоимость, работают иностранные инженеры и поставщики компонентов».

По его словам, ситуация угрожает «не только развитию, но и существованию отечественного автопрома». А по заключениям экспертов, при сохранении таких тенденций, российские автостроители попросту сократят производство до 50%! Если не сгинут вообще...

Именно поэтому Максим Соколов выступил за повышение утилизационного сбора, который ограничит активность китайских товарищей, не отобрав у «нашемарок» возможности к процветанию и реализации.

Фото globallookpress.com

Для справки: по итогам первого квартала 2024 года импорт новых легковушек в Россию вырос в 2,5 раза. Как отрапортовал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, «свыше 66% ввезенных машин — из Китая».

Между тем, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов крайне жестко отреагировал на инициативу президента АВТОВАЗа повысить утилизационный сбор. По его мнению, под благовидным предлогом поддержки российского автопрома звучат предложения, которые больно ударят лишь по карманам покупателей.

— А что покупателям предлагает взамен ведущий отечественный производитель, в который со времен кризиса 2008 года вбухали сотни миллиардов рублей? Он предлагает новую отзывную кампанию сразу на несколько моделей — у одних ломаются колеса, у других коробка передач, — возмутился парламентарий.

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Напомним, что недавно АВТОВАЗ инициировал сервисную кампанию, затронувшую LADA Granta, причем в самой «жирной» версии Sport, где были выявлены недоработки в задней подвеске. А флагманскую Vesta, оснащенную китайским вариатором, завод обязал дилеров поставить на особый контроль и фиксировать любые найденные дефекты бесступенчатой трансмиссии.

— Прежде, чем предлагать повышение ставки утилизационного сбора до заградительного уровня, АВТОВАЗу следует озаботиться тем, чтобы автомобили LADA научились быть конкурентоспособными и не разваливались вскоре после покупки, — считает Сергей Миронов. — Несмотря на десятилетия сотрудничества с ведущими иностранными производителями, в России так и не смогли наладить выпуск надежного и комфортного народного автомобиля. И это в стране, которая является лидером в области высоких технологий! Ясно, что нам не хватает мозгов в системе управления отраслью.

Призываю Правительство не идти на поводу у топ-менеджеров, которые пытаются решить свои проблемы за счет граждан. Нужно принять взвешенное решение по поддержке отечественной автомобильной отрасли с гарантированным результатом. Иначе рано или поздно продукцию АВТОВАЗа можно будет использовать только для утилизации, оплачивать которую обяжут покупателей", — бескомпромиссно подытожил г-н Миронов.