Утилизация авторынка: АВТОВАЗ берет «китайцев» за живое

Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы предложил увеличить утилизационный сбора в автомобильной отрасли страны. Официальная причина — ради защиты российского рынка от экспансии китайских брендов. Истинная подоплека инициативы вырисовывается, когда узнаешь, что председателем этого совета трудится глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств. Экспертное сообщество в рамках обсуждения на совете предложило установить поэтапно растущую шкалу утилизационного сбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей» — рисует завораживающие перспективы релиз, распространенный пресс-службой АВТОВАЗа.

Напомним, что в конце лета 2023 года правительство с подачи главы АВТОВАЗа Максима Соколова подняло утильсбор до 300 000 рублей то есть в среднем в 1,7-3,7 раза для легковушек. Далее, в ноябре 2023-го, власти повысили размер «утиля» для физлиц, импортирующих автомобили в Россию. С тех пор при ввозе в нашу страну, например, Toyota Camry с 2,5-литровым мотором в пользу государства надо отдавать не 3000 рублей утильсбора как раньше, а 840 000 рублей.

Ну а с 1 апреля власти «перекрыли краник» экономии на таможенных платежах еще и при ввозе автомобилей в Россию после «растаможки» на территории стран ЕАЭС. И вот теперь пошли разговоры уже просто откровенно лоббистские: давайте тупо увеличим пошлины (через утилизационный сбор) для всех ТС. Потому что АВТОВАЗ в нынешней ситуации «не вывозит», видите ли.

Фото: globallookpress.com

— В денежном выражении ситуация еще более драматичная. АВТОВАЗ, закрывая более трети российского авторынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более 9%, — нагнетает Максим Соколов.

Это, конечно, печально для крупнейшего отечественного изготовителя легковушек. Но с другой-то стороны: как ни крути, а фактически в угоду его интересам власти меняют правила игры на авторынке страны чуть ли не каждые три месяца. Целью этих мер декларируется защита внутреннего рынка и отечественного производителя, а также создание условий для иностранных автобрендов заниматься локализацией своих авто. Не понятно только одно: какой китайский (других же вариантов у нас уже не осталось, к сожалению) инвестор решится вкладываться в российский автопром, зная, что власти могут в любой момент, что называется «опрокинуть доску», назначив совсем иные правила игры?

Ведь утильсбор, если кто забыл, платится не только за каждую импортированную машину, но и вообще за любое новое появляющееся ТС в российском автопарке. В том числе и собранное на нашей территории. Иными словами «под утиль» подпадают и модели брендов, собираемых на «Автоторе», и Haval, с его все расширяющимся производственным комплексом в Тульской области. А в перспективе — вообще все, кто возможно задумывается сейчас о производстве автотранспорта на российской территории.

Фото: globallookpress.com

— Глава АВТОВАЗа Максим Соколов, рассказывая об угрозе со стороны «агрессивных китайцев», умалчивает, что продукция тольяттинского автозавода охватывает лишь узкий сегмент от всего модельного ряда легковых авто, востребованных на рынке. Чтобы облегчить жизнь своему заводу в его рыночной нише, он предлагает ударить по потребителям во всех остальных. Отечественного производителя надо защищать, с этим спору нет. Но не такими же тотальными методами!

Машины в России уже стоят очень дорого и цены продолжают рост. Из-за этого все меньше россиян могут позволить себе новое ТС и вынужденно приобретают подержанные авто. Очередное повышение утильсбора подстегнет этот процесс. Людям придется продолжать ездить на более старых, а потому менее безопасных и менее экологичных автомобилях, — заявил порталу «АвтоВзгляд» основатель международного маркетплейса Car Click Сергей Пиголкин.

Автомобильная общественность уже убедилась в мощнейших лоббистских способностях тольяттинского автогигант после того, как он заставил правительство увеличить утилизационный сбор в прошлом году. Поэтому никто теперь не удивится, если правительство быстренько реализует его новую «хотелку» в этом направлении. Итогом будет фронтальное повышение розничных цен практически на все автомобили. Включая, скорее всего, и модели АВТОВАЗа. Ведь и за них тоже в казну перечисляется «утиль» — так как ни одна из них не может похвастаться 100-процентной локализацией на территории России.

— Повысить качество своей, отечественной техники? Зачем, если можно просто взвинтить тарифы на импорт, а платит пусть потребитель. Гениально. Поддержка внутреннего рынка за наш счет, расширение сети платных магистралей, удорожание сельхозпродукции из-за дорогих машин в полях, иномарки только для богатых... Аккуратнее к этому вопросу подходить нужно. Не в лоб. Не из кармана граждан. Социальное благополучие общества — слишком уязвимая составляющая. Слишком важное звено, — прокомментировал ситуацию глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.