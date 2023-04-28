Почему на многих автомобилях начали плавиться и возгораться фары

Не успели мы насладиться весной и подготовиться к традиционной первомайской пробке, как в социальных сетях и пабликах активно заговорили о новой болячке глубоко изношенного и устаревшего автопарка страны: на ходу начинают загораться фары. Причину искать можно в разных направлениях, так что поочередно разберем каждое.
Первый пункт в нашем списке — повреждение проводки или выход из строя самого осветительного прибора. Но он довольно сомнительный, поскольку 12 автомобильных вольт вряд ли смогут довести отдаленную от топливной магистрали пластиковую деталь к самовозгоранию. Сколько там провода ни зелени, а клеммы ни окисляй, эндшпилем станет просто погасшая лампочка. Цена вопроса невысока, а вероятность возникновения пожара еще ниже.
Второй вариант — некачественная деталь. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что китайские «аналоги» имеют свойство плавиться даже от штатной «лампочки Ильича», поскольку производители из КНР, производя фары, зачастую рассчитывают на диоды, которые практически не выделяют тепла — в разы меньше, чем лампа накаливания. Так что воткнутая в штатное место штатная же лампа может привести к деформации и даже растрескиванию «аналога», но никак не к возгоранию. То ли дело «особо мощные лампы» и тот самый «китаец».
Третий пункт — природная тяга российского водителя к усовершенствованиями и доработкам. Так, в красивые фары из Поднебесной, которые к тому же еще и стоят намного дешевле оригинала, ставят лампочки повышенной мощности, забывая видимо, что кратное усиление светового пучка тесно связано с соответствующим увеличением температуры в «колбе», если речь, конечно, не идет про диоды.
Наложим сверху жаркий весенний день, «подогретый» немытым радиатором моторный отсек, встречные воздушные потоки и получим результат: тандем нескольких факторов, совпавших во времени и пространстве, действительно могут привести к возгоранию. Опасно? Еще бы, ведь топливная рампа, в которой горючее подается в «горшки» под давлением в три атмосферы, близко, а гарантий от протечек горючки в подержанном авто нет.
Так что, разглядывая томным вечером выставку-продажу китайских ламп, обещающих чудовищное по силе освещение даже в промозглую зимнюю ночь, стоит задуматься о последствиях такого улучшения своей машины. Про стандартное весеннее внимание ГАИ к «улучшайзингу» не будем всуе. И вообще, лучше оригинального фонаря со столь же штатной лампочкой может быть только одно — новый оригинальный фонарь.