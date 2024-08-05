Производство бывшей Hyundai Creta возобновят в Санкт-Петербурге в сентябре

Компания AGR Automotive Group, ставшая новым владельцем бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге, возобновила там производство корейских автомобилей под собственным брендом еще в начале этого года. Через пару месяцев на конвейере остался только седан Solaris HS (прежний Hyundai Solaris), но совсем скоро в строй вернутся и остальные модели.

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», который не раскрывает свои источники, в настоящее время «Автомобильный завод АГР» (новое название предприятия) выпускает 100 машин в день, и до конца 2024 года этот темп сохранится. Последние месяцы там производят только седаны Solaris HS, но уже в сентябре возобновится сборка двух других моделей — кроссовера HC (бывшая Creta) и хетчбэка KRX (прежний Rio X).

Что любопытно, о четырехдверном KRS (Kia Rio) ничего не сказано. Хотя ранее предполагалось, что он тоже вернется на конвейер в начале осени — вместе с двумя другими «замороженными» моделями.

Добавим, что на официальном сайте отечественного бренда Solaris по-прежнему красуются все четыре автомобиля. Указанная там базовая цена седана HS составляет 2 010 000 рублей, четырехдверного KRS — 2 068 000, хетчбэка KRX — 2 094 000, а кроссовера HC — 2 597 000 целковых. Правда, есть пометка, что прайсы — ориентировочные. А актуальные нужно уточнять у менеджеров дилерских центров, которых, если верить тому же сайту, на сегодняшний день по всей России уже 68.