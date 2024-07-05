Что почем: Mazda CX-5, Honda CR-V и другие новые японские автомобили в России

Как бы ни пугали нас санкциями и дефицитом, в России по-прежнему полным-полно новеньких автомобилей от известных заморских брендов. Рассмотрим модели японских марок, столь популярных у наших соотечественников. Почем и на каких условиях торгуют дилеры «свежачком» из Страны восходящего солнца, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Самым востребованным у россиян автомобилем Mazda принято считать кроссовер СХ-5. Он отлично рулится и прекрасно держит дорогу, радуя притягательным экспрессивным дизайном и обилием систем безопасности. Сегодня стать счастливым обладателем этой модели никакого труда не составит. Машин у дилеров — пруд пруди!

И самые дешевые из них — авто в комплектации Comfort, нашпигованной сотней всевозможных опций. Ценник берет начало с отметки в 2 780 000 рублей. Правда, при условии покупки SUV в кредит и сдачи прежней «повозки» в trade-in. За наличные СХ-5 попросит за себя на 700 000 больше.

По технике — знакомый нам 2-литровый бензиновый мотор, состыкованный с автоматической коробкой передач. В самом же сочном исполнении модель с движком о 2,5 литрах и 150-ю функциями в оснащении потянет на все 4 000 000 «деревянных». Уже недешево, но в нынешних условиях — адекватно, ведь те же китайцы «толкают» нам своих одноклассников порой даже дороже.

Фото netcarshow.com

А вот семиместный кроссовер Mazda CX-9 окажется еще куда суровее по цене — 6 200 000 рублей за самый доступный вариант. Топовый «топ» выйдет минимум на 1 500 000 дороже. К слову, во столько же обойдется новейшая Mazda CX-60 с тем же 2,5-литровым мотором, но с самобытной привлекательной внешностью и увесистым букетом функционального оборудования.

Свежее, уже шестое поколение полноприводного кроссовера Honda CR-V в гибридной вариации на базе 2-литрового бензинового движка, состыкованного с вариатором, доступно для покупки за стартовые 5 250 000 рублей. Впрочем, чисто бензиновая версия с передними ведущими и мотором на 1,5 литра в довольно «жирной» комплектации Prestige окажется на 250 000 дешевле.

Примечательно, что по количеству встроенных опций модификации друг от друга ничем не отличаются. И там, и там — порядка 160 различных функций комфорта и безопасности. Признаться честно, по ездовым повадкам и свойствам эргономики «Хонда» ничем не уступает «Мазде», а потому переплачивать за конкурента того же СХ-5 сочтет целесообразным лишь самый преданный поклонник.

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Среди прочих новинок Honda стоит отметить кросс-купе UR-V, пришедшее на смену канувшему в Лету Crosstour. Здесь и производительность поинтереснее (от 261 до 272 л.с.), и опцион побогаче. К тому же, в качестве трансмиссии задействован надежный гидромеханический «автомат». Плюс, естественно, неординарный дизайн, за который, в частности, придется выложить минимальные 7 900 000 рублей.

Ну, а для тех, кому не терпится сэкономить, доступен своеобразный по стилистике кроссовер Honda ZR-V, укомплектованный 1,5-литровым бензиновым агрегатом в связке с CVT. Прайс-лист на причудливый паркетник начинается от 3 300 000 рублей — за вариацию Elegance аж 2022 года выпуска. Автомобили этого и прошлого модельного года потребуют прибавки в 1 500 000 «целковых». Или все же лучше «китайца»?